Die italienische Küche ist aus vielen Gründen weltweit beliebt. Süßes Gebäck ist einer davon. Cantuccini, Cannoli, Amarettini … einfach lecker. Zu dieser Liste gehört jedoch auch ein norditalienisches Schmankerl, das nicht so weit verbreitet ist, wie es eigentlich sein sollte: italienische Haselnusskekse, besser bekannt als Brutti ma Buoni.

Hässlich, aber gut: So backst du die italienischen Haselnusskekse Brutti ma Buoni

Ganz ehrlich: Optisch gewinnen die italienischen Haselnusskekse, die Brutti ma Buoni genannt werden, keinen Schönheitswettbewerb. Ihr Name nimmt das schon vorweg. Brutti heißt „hässlich“ und es ist nicht schwer, zu erkennen, warum. Die Kekse sind weder schön geformt noch hübsch verziert, eher unförmige einheitsbraune Brocken. Lass dich davon allerdings nicht abschrecken, denn der zweite Teil des Namens ist viel wichtiger. Ma Buoni bedeutet „aber gut“. Und das ist viel wichtiger. Denn sie sind wirklich gut.

Brutti ma Buoni sind eine Art Makronen aus Eiweißmasse, in die Haselnüsse und Mandeln eingerührt werden. Das Rezept kommt aus einer der norditalienischen Regionen, ob aus der Lombardei oder dem Piemont, darüber streiten sich Italiener bis heute. Beliebt sind die kleinen Keksbrocken über Regionsgrenzen hinaus und so kannst du sie in jeder Konditorei in der Gegend kaufen. Dabei hat jeder Laden seine eigenen Kniffe, sodass gar kein offizielles Rezept existiert. Wir bei Leckerschmecker haben ein wenig herumprobiert und sind uns einig, dass dieses hier dem Geschmack der Kekse am nächsten kommt.

Klassisch werden Brutti ma Buoni mit piemontesischen Haselnüssen hergestellt, die für ihren besonders feinen Geschmack bekannt sind. Auch sind diese oftmals bereits geschält zu kaufen, was dem Rezept zugutekommt. Wenn du keine geschälten Haselnüsse findest, kannst du sie nach dem Rösten einfach selber schälen: Rolle sie dafür mit zwei Geschirrtüchern zwischen den Händen hin und her.

Brutti ma Buoni sind lecker, dass es viel zu schade ist, sie alleine zu essen. Verschenke sie doch zum Valentinstag, ob du ihn mit deinem Partner, deiner Partnerin oder im Freundeskreis feierst! Auch diese Pralinen mit nur drei Zutaten sind ein aufmerksames Geschenk. Oder du verschenkst einen feurigen Kick und gibst eine Runde selbstgemachten Ingwerschnaps aus.