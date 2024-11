Bubble and Squeak: Resteverwertung auf englische Art

Wenn Reste übrigbleiben, ist das für viele ein Grund für Ärger. Dabei ist das gar nicht so schlimm – eigentlich sogar gut. Denn aus diesen Resten kannst du Bubble and Squeak zubereiten. Dabei handelt es sich um ein englisches Gericht aus Kartoffelbrei und Gemüse, das oft mit einem Spiegelei versehen wird. Perfekt, um den Überbleibseln vom Vortag zum Mittagessen ein neues Gewand zu verleihen!

Bubble and Squeak: „eines der besten Bauernessen der Welt“

Wie oft es doch passiert, dass die Augen größer sind als der Magen! In einem Moment scheint die Menge an Essen noch viel zu wenig, in der nächsten sitzt du schon da und bist zu pappsatt, um auch nur einen weiteren Bissen zu nehmen. Es bleibt also etwas übrig: Hier ein bisschen Kartoffelbrei, dort etwas Gemüse. Manche sehen darin ein Problem, wir eine großartige Möglichkeit.

Na gut, wir wollen uns hier nicht mit fremden Federn schmücken. Schließlich haben wir Bubble and Squeak nicht erfunden. Das waren die Briten. Aber was genau ist dieses Gericht und woher hat es seinen ungewöhnlichen Namen? Bubble and Squeak ist seit dem 18. Jahrhundert ein beliebtes, schnelles Gericht auf den Britischen Inseln, erstmals kam der Name laut Oxford Dictionary 1762 bei einem Bankett auf. Damals bestand es aus gebratenem Rindfleisch und Kohl und der Name kam von den Geräuschen, die diese Zutaten in der Pfanne machten (übersetzt: „Blubbern und Quietschen“).

Über die Jahre veränderte das Pfannengericht seine Zutaten und ist heute als Resteverwertungsgericht bekannt, das mit Kartoffelbrei, Gemüseresten und Spiegelei zubereitet wird. Trotz seiner Einfachheit ist Bubble and Squeak sehr beliebt und wurde sogar vom amerikanischen Food-Journalisten Howard Hillman als „eines der besten Bauernessen der Welt“ beschrieben. Auch wir sind große Fans und bereiten das Gericht gern als schnelles Lunch im Homeoffice zu. So tun wir unseren Teil gegen Lebensmittelverschwendung und das auf die leckerste Art.

Es gibt so einige Gerichte, die aus der Resteverwertung entstanden sind und trotzdem – oder gerade deshalb – bei uns ganz oben auf der Liste der Lieblingsgerichte stehen. Schwedisches Pytt i Panna zum Beispiel ist ebenfalls ein schnelles Pfannengericht. Dieser Resteauflauf mit Nudeln verarbeitet Gemüse und gekochte Nudeln auf elegante Art und Weise. Oder backe dir aus altbackenem Brot diesen leckeren Brotauflauf mit Speck.