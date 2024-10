Buchteln mit Aprikosenmarmelade: Das perfekte Rezept für Frühstück und Dessert

Buchteln sind auch unter dem Namen „Wuchteln“ bekannt, wahrscheinlich, weil sie eine Wucht sind. Die süßen, weichen Hefekugeln mit fruchtiger Füllung sind eine süße Verführung, die sich nicht nur zum Dessert, sondern auch hervorragend zum Frühstück eignet. Sie stammen ursprünglich aus der böhmischen und österreichischen Küche. Das perfekte Comfort Food, besonders an herbstlichen Tagen! Unsere Buchteln bereiten wir mit Aprikosenmarmelade zu. Los geht’s!

Buchteln mit Aprikosenmarmelade: Rezept aus Kindheitstagen

Das Tolle an Buchteln mit Aprikosenmarmelade ist, dass sie zu jeder Tageszeit köstlich schmecken. Zum Frühstück sind sie eine wunderbare Alternative zu klassischen Brötchen oder Croissants. Am besten warm serviert, vielleicht noch mit etwas zusätzlicher Marmelade, und dazu eine Tasse Kaffee – so kann der Tag perfekt beginnen.

Aber auch als Dessert sind Buchteln mit Aprikosenmarmelade unschlagbar. Mit Vanillesauce oder einer Kugel Eis serviert, werden sie zur ultimativen Süßspeise. Besonders in Österreich und Tschechien werden sie oft als Abschluss eines herzhaften Mahls gereicht. Ihre luftige Konsistenz und die süße Füllung machen sie besonders unwiderstehlich.

Zunächst bereitest du einen Hefeteig vor. Der Teig braucht etwas Geduld, da er ruhen muss, damit die Hefe ihre volle Wirkung entfalten kann. Sobald der Teig aufgegangen ist, wird er in gleich große Stücke geteilt. In diesem Rezept verwenden wir Aprikosenmarmelade, die den Buchteln eine süß-säuerliche Note verleiht und perfekt mit dem weichen Hefeteig harmoniert. Du kannst aber auch andere Marmeladen oder Füllungen nach Belieben ausprobieren – zum Beispiel Pflaumenmus oder Schokoladencreme. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!

Nach dem Füllen werden die Buchteln in eine gebutterte Form gesetzt und erneut ruhen gelassen. Dies sorgt dafür, dass sie noch einmal an Volumen gewinnen. Danach backen die Buchteln mit Aprikosenmarmelade im Ofen goldbraun. Der Duft, der deine Küche erfüllt, wird dich ungeduldig auf den ersten Bissen warten lassen. Ein letzter Tipp: Bestreiche die Buchteln vor dem Backen mit Butter – das gibt ihnen eine schöne Kruste!

Auch diese Buchteln mit Powidl schmecken herrlich. Unbedingt probieren! Und wie wäre es mit leckeren Ricotta-Hefebrötchen zum Frühstück? Gefüllte Hefebrötchen mit Heidelbeeren sind ebenfalls ein Hit auf dem Frühstückstisch.