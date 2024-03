Süßes Frühstück: gefüllte Hefebrötchen mit Heidelbeeren

Frisch gebackene Brötchen zum Frühstück sind eines der gemütlichsten Dinge, die es gibt. Mit etwas Glück backt diese sogar jemand andereä und wahrend man selber langsam wach wird, wabern Wohlgerüche durch die Wohnung und machen regelrecht Lust aufs Aufstehen. Aber selbst, wenn du die Person bist, die am Ofen steht: Diese gefüllten Hefebrötchen machen einfach gute Laune.

Gefüllte Hefebrötchen mit Heidelbeeren: süßer Genuss zum Frühstück

Wenn du beim nächsten Sonntagsbrunch richtig Eindruck machen willst, dann backe diese gefüllten Hefebrötchen. Die mit Puderzucker bestäubten kleinen Brötchen sehen zwischen den anderen Frühstücksgerichten richtig niedlich aus. Der wirkliche Wow-Effekt setzt aber ein, wenn du sie aufschneidest: Dann kommt die cremige, dunkle Blaubeerfüllung zum Vorschein. Du brauchst nie wieder ein Brötchen mit Marmelade beschmieren, das macht das gefüllte Hefebrötchen von selbst!

Gefüllte Hefebrötchen sind in einigen asiatischen Ländern stark vertreten, besonders in Japan und China. Dort werden die Teigstücke mit einer süßen Bohnenfüllung zubereitet und dann gedämpft. Wir lassen uns von diesen Brötchen inspirieren, backen sie jedoch im Ofen. Der Hefeteig ist leicht zu machen und schmeckt besonders frisch einfach himmlisch.

Die Füllung aus Heidelbeeren lässt sich hervorragend aus tiefgefrorenen Beeren zubereiten. So kannst du die sommerliche Füllung der gefüllten Hefebrötchen das ganze Jahr über genießen. Lass‘ die Beeren vor dem Verarbeiten auftauen. Du kannst alternativ auch Heidelbeeren aus dem Glas verwenden. Diese sind allerdings meist gezuckert, passe also die Zuckermenge darauf an. Lege ein paar Heidelbeeren zum Auftauen bereit und fang an zu kneten!

Damit dein Frühstückstisch mit weiteren frischgebackenen Kreationen glänzen kann, backe doch mal unsere Kümmelbrötchen nach. Auch Croissants und Franzbrötchen kannst du ganz einfach zu Hause selber machen und sparst dir damit den Gang zum Bäcker.

Also eröffne am besten direkt die Backstube mit ein paar gefüllten Hefebrötchen!