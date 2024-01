Gib das Mehl in eine Schüssel und forme in der Mitte eine Mulde mit deiner Hand. Erwärme die Milch, dass sie lauwarm ist, und brösele die Hefe in die Mulde. Gieße dann etwa 125 ml der erwärmten Milch darüber und löse die Hefe darin auf. Gib etwas Mehl und Zucker über die Hefemilch und verrühre alles.