Dieses Brot mit Buchweizen und Quark bringt Abwechslung auf den Tisch

Brot ist super, aber manchmal darf gern etwas Abwechslung her. Findest du auch? Dann schau dir doch mal dieses leckere Rezept für ein Buchweizen-Quark-Brot an. Das vereint nussigen Buchweizen mit feinsäuerlichem Quark und macht dabei eine richtig gute Figur, denn es besitzt eine knusprige Kruste und ein fluffiges Inneres.

So backst du ein saftiges Buchweizen-Quark-Brot

Buchweizen wird oftmals als eine vergessene Getreideart bezeichnet. Dabei stimmt das so gar nicht – in Vergessenheit mag er geraten sein, aber ein Getreide ist er nicht. Vielmehr handelt es sich bei Buchweizen um ein sogenanntes Pseudogetreide, botanisch gehört er zu den Knöterichgewächsen. Das ist besonders für Menschen wichtig, die auf Gluten, das Klebereiweiß in Getreide, verzichten müssen. Sie können Buchweizen trotz des Namens problemlos essen. Das Korn hat einen intensiv nussigen und leicht bitteren Geschmack.

Perfekt, um es mit feinsäuerlichem Quark zu einem Brot zu kombinieren. Das Ergebnis schmeckt dann nicht nur gut, sondern punktet mit ordentlich Vorteilen für die Gesundheit. Buchweizen liefert Vitamine und Mineralstoffe und ist sehr ballaststoffreich, Quark ist bekanntermaßen ein wahres Proteinwunder. Je nach Geschmack kannst du außerdem Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne oder Leinsamen hinzufügen. Das gibt dem Buchweizen-Quark-Brot nicht nur Biss, sondern auch zusätzliche Nährstoffe.

Neben den beiden Hauptzutaten brauchst du für dein Buchweizen-Quark-Brot außerdem Hefe, Salz, Apfelessig und ein wenig Honig, welcher der Hefe Nahrung gibt, damit das Brot fluffig aufgeht. Verknete alles gründlich zu einem breiartigen, glatten Teig. Lass diesen gehen, knete ihn erneut und fülle ihn zum Backen in eine Kastenform oder einen gefetteten Brottopf 🛒.

Buchweizen-Quark-Brot passt hervorragend zu herzhaften Aufstrichen und Käse. Doch auch ganz frisch mit Butter und etwas Honig beschmiert, wird es dich überzeugen. Es bleibt durch den Quark lange saftig, sodass du es mehrere Tage genießen kannst. Falls doch etwas übrigbleibt, schmeckt es getoastet sehr gut.

Buchweizen-Quark-Brot Nele 3.98 ( 141 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 1 Stunde Std. Gehzeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 2 Stunden Std. Portionen 1 Laib Zutaten 1x 2x 3x 500 g Buchweizenmehl

1 Pck. Trockenhefe

1 EL Sesamsaat

2 EL Sonnenblumenkerne

1 EL Leinsamen

2 TL Salz

1 TL Honig

1 EL Apfelessig

200 g Quark

400 ml Wasser lauwarm Zubereitung Mische das Buchweizenmehl mit der Trockenhefe, Sesamsaat, Sonnenblumenkernen, Leinsamen und Salz in einer großen Schüssel.

Rühre den Honig und den Apfelessig unter. Gib den Quark und nach und nach das lauwarme Wasser dazu. Knete alles zu einem geschmeidigen Teig. Falls der Teig zu fest ist, gib noch etwas Wasser hinzu, bis der Teig eine breiartige Konsistenz bekommt.

Decke die Schüssel mit einem Tuch ab und lass den Teig an einem warmen Ort für ca. 40 Minuten gehen, bis er sich sichtbar vergrößert hat.

Heize den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor. Knete den Teig erneut kurz durch und forme ihn zu einem Laib. Lege diesen in eine gefettete Kastenform oder einen Brottopf.

Backe das Brot für ca. 45–50 Minuten. Klopfe auf die Unterseite – klingt es hohl, ist es fertig. Lass es auf einem Gitter auskühlen, bevor du es anschneidest.

