Budino mit Schokolade und Karamell: italienischer Klassiker

Dieser italienische Schokopudding wird deine Meinung zu Pudding für immer verändern. Budino ist ein besonders sämiges Dessert, das dich umhauen wird! Am besten schmeckt es mit einer cremigen Karamellsoße – und ein paar Flocken Meersalz, wenn du es etwas edler haben möchtest.

Budino: italienischer Schokopudding mit Karamellsoße

Es gibt Klassiker, die kennen wir alle – besonders, wenn es um die italienische Küche geht. Fragst du dein Umfeld nach typisch italienischen Desserts, werden die Antworten vermutlich ähnlich ausfallen: Tiramisu, Cannoli, Panna Cotta. Doch hast du schon mal von Budino gehört? Der Name klingt schon ähnlich wie sein deutsches Äquivalent: Pudding. Doch die Zubereitung dieses italienischen Schokopuddings ist etwas anders.

Budino mit Schokolade und Karamell sorgt momentan für großen Aufruhr in unserer Redaktion. Dabei ist dieses Dessert gar nicht unbedingt ausgefallen, handelt es sich doch im Grunde nur um einen Schokopudding mit Karamellsoße. Die Besonderheit jedoch: Dieser spezielle Pudding wird nicht mit Stärke gemacht, sondern mit Eigelb angedickt. Dadurch bekommt er einen ganz besonders vollmundigen Geschmack. Die Schokoladentropfen, die anstelle von schlichtem Kakaopulver für ein intensives Aroma sorgen, helfen da ebenfalls mit.

Beginne damit, Eigelbe mit Zucker und Sahne in einem Topf zu erhitzen. Dabei ist es wichtig, konstant zu rühren, damit das Ei weder ausflockt noch am Topfboden ansetzt. Je wärmer es wird, desto mehr stockt es. Schalte die Hitze aus, sobald die Konsistenz cremig ist. Teste die Konsistenz, indem du einen Löffel in die Masse hältst. Fahre mit einem Finger an der Löffelrückseine entlang. Wenn der Finger eine Spur hinterlässt, die sich nicht direkt wieder mit Puddingmasse füllt, ist er fertig. Rühre nun die Schokotropfen hinein. Fülle den fertigen Budino in kleine Schälchen 🛒 und stelle diese kalt.

Für einen extra süßen Kick garnieren wir den italienischen Schokopudding gern mit etwas Karamell. Dieses ist einfach zubereitet und verleiht dem Ganzen einen edlen Touch. Riesele etwas flockiges Meersalz darüber und genieße den Budino gut gekühlt. Dieser Klassiker sollte auch hierzulande viel bekannter sein!

Budino: italienischer Schokopudding mit Karamellsoße Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Kühlzeit 3 Stunden Std. Gesamtzeit 3 Stunden Std. 30 Minuten Min. Portionen 5 Zutaten 1x 2x 3x Für den Pudding: 5 Eigelb

100 g Zucker

450 ml Sahne

1 Prise Salz

400 g Schokotropfen Zartbitter Für die Karamellsoße: 100 g Zucker

50 ml Sahne

1 EL Butter Außerdem: Meersalzflocken

geschlagene Sahne zur Deko Zubereitung Schlage die Eigelbe mit der Sahne in einem Topf etwas auf. Rühre den Zucker und das Salz unter, bis sie sich aufgelöst haben.

Stelle den Topf auf den Herd und erhitze ihn langsam unter ständigem Rühren. Rühre weiter, bis die Masse andickt, etwa 3-5 Minuten lang.

Nimm den Topf von der Hitze und rühre die Schokotropfen ein. Fülle die Masse in Schälchen und stelle diese kalt.

Rühre das Karamell an. Bring dafür den Zucker mit 1 EL Wasser zum Schmelzen und erhitze ihn, bis er tief goldbraun ist.

Rühre die Sahne und die Butter ein (Achtung: Dampf) und lass das Karamell abkühlen.

Verteile das Karamell nach etwa 1 Stunde auf dem Schokopudding, streue etwas Meersalz darüber und stelle alles eine weitere Stunde, besser etwas länger, kalt.

Serviere den Budino mit etwas geschlagener Sahne.

