Ohne Hefe: So backst du britische Buttermilch-Brötchen in 20 Minuten

In Deutschland gehören Brötchen zu einem Sonntagsfrühstück einfach dazu. Aber was wir bereits morgens essen, kommt anderswo erst am Nachmittag auf den Teller. Diese Buttermilch-Brötchen etwa, in Großbritannien auch als Scones bekannt, isst man dort zum High Tea.

Diese traditionelle Teestunde ist ein fester Bestandteil britischer Kultur. Man kann in Cafés und Restaurants Termine für den Afternoon Tea buchen und sich ein paar Stunden bei Tee sowie süßen und herzhaften kleinen Snacks, wie den Buttermilch-Brötchen, wie ein Royal fühlen. Denn die Tradition rund um die hat einen königlichen Ursprung.

Klassischerweise findet eine Tea time zwischen 15 und 17 Uhr statt. Die Hofdame der früheren Königin Victoria gilt als ihre Erfinderin. Da ihr häufig in der Zeit zwischen Mittag- und Abendessen unwohl war, gönnte sie sich zu ihrem Tee am Nachmittag einen kleinen Imbiss. Hatte sie Gäste, servierte sie auch ihnen handverlesene Snacks zum Tee und empfing sie dafür im Salon. Schnell wurden diese Teestunden zu einem beliebten Event.

Neben Scones, zu denen meistens sogenannte Clotted Cream und Marmelade gereicht wird, gehören zu einer Teestunde auch Sandwiches mit Frischkäse und Gurken und süße Törtchen, Pralinen oder kleine Tartes. Unser Rezept für Buttermilch-Brötchen legt die Basis, wenn auch du einmal einen Afternoon Tea zelebrieren möchtest.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Oder du lässt dir die fluffigen Brötchen einfach zum Frühstück schmecken. Damit der Brotkorb gut gefüllt ist, backe dazu doch auch noch ein saftiges Birnenbrot oder gefüllte Mandelcroissants aus Blätterteig. Auch unser Haferflocken-Brot und unser Zimt-Brot machen morgens eine gute Figur, beide kannst du ohne Hefe backen. So kann der Tag starten!

Buttermilch-Brötchen Franziska 3.56 ( 9 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 6 Zutaten 1x 2x 3x 240 g Mehl

1 EL Backpulver

1 TL Salz

110 g kalte Butter

180 ml Buttermilch Zubereitung Beginne damit, den Ofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vorzuheizen und ein Backblech mit Backpapier auszulegen.

Siebe das Mehl in eine Schüssel, füge Backpulver hinzu und vermische beides mit einer Prise Salz.

Gib die in kleine Würfel geschnittene Butter in die Schüssel. Gieße dann die Buttermilch dazu und knete alle Zutaten zu einem Teig.

Rolle den Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche auf etwa 2 cm Dicke aus. Stich mit einem Ausstecher oder einem Glas Kreise aus und platziere sie auf dem vorbereiteten Backblech.

Backe die Brötchen für etwa 10 Minuten und verlängere die Backzeit bei Bedarf, bis sie eine leichte goldene Bräune erreicht haben.

Weitere Rezepte für Brot und Brötchen gesucht? Kein Problem, wir haben jede Menge Ideen für dich parat.