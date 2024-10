Frühstück für Champions: So schmecken Buttermilch-Mandel-Croissants

Magst du Marzipan? Wir in der Redaktion sind uns einig: Die Mandelpaste ist super! Besonders gern vernaschen wir sie in Backwerken aller Art, dabei hat jede von uns ihren eigenen Favoriten. Meine sind Buttermilch-Mandel-Croissants, die könnte ich wirklich jeden Tag essen. Wie du sie zu Hause machen kannst, verrate ich dir gern.

Buttermilch-Mandel-Croissants: Zu jeder Tageszeit ein Genuss

Als ich noch jünger war und zur Schule ging, gab es für mich nichts Tolleres, als nach besonders stressigen Tagen auf dem Heimweg bei einer Bäckerei vorbeizuschauen. Direkt an einer Bahnstation war eine, die ich besonders mochte. Denn diese Backstube verkaufte Marzipan-Croissants. Da ich von klein auf die süße Mandelpaste liebte, war dieses kleine Gebäckteilchen genau das Richtige, um meine Stimmung wieder auf Vordermann zu bringen. Mit der Zeit entwickelte ich selbst eine Vorliebe für das Kochen und Backen und probierte mich eines Tages spontan an Croissants aus.

Wie es bei spontanen Backaktionen oft der Fall ist, fehlte mir jedoch eine wichtige Zutat: Milch. Mit Wasser wollte ich sie nicht ersetzen und dachte schon, ich müsste das Backprojekt in den Sand setzen. Doch dann fand ich einen Becher Buttermilch im Kühlschrank. Warum eigentlich nicht, dachte ich mir und setzte einen Hefeteig an. Nachdem die Croissants fertig waren und ich den ersten Bissen nahm, wurde mir klar: Buttermilch-Mandel-Croissants sind eine Offenbarung.

Die Buttermilch verleiht dem Hefeteig nämlich eine ganz besonders feine Säure, die hervorragend zum klebrigen Marzipan passt. So schmeckt das Gebäck trotz der süßen Zutat leicht und erfrischend. Ich esse sie gern als Nascherei zu einem edlen Frühstück oder aber als Snack unterwegs. Dann denke ich immer an mein Kindheit-Ich und freue mich mit ihr, dass ich so etwas Leckeres backen und essen kann.

Du hast Bock auf mehr Marzipan? Backe doch mal unseren Marzipankuchen aus zwei Zutaten nach oder erfreue dich an Marzipanstangen mit Blätterteig. Suchst du nach einem edlen Dessert, backe Marzipan-Spekulatius-Parfait.