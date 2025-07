Frühstück: Gönne dir selbst gemachte Marzipan-Croissants mit Mandeln

Magst du Marzipan? Wir in der Redaktion sind uns einig: Die Mandelpaste ist super! Besonders gern vernaschen wir sie in Backwerken aller Art, dabei hat jede von uns ihren eigenen Favoriten. Meine sind Buttermilch-Mandel-Croissants, die könnte ich wirklich jeden Tag essen. Wie du sie zu Hause machen kannst, verrate ich dir gern.

Buttermilch-Mandel-Croissants: Zu jeder Tageszeit ein Genuss

Als ich noch jünger war und zur Schule ging, gab es für mich nichts Tolleres, als nach besonders stressigen Tagen auf dem Heimweg bei einer Bäckerei vorbeizuschauen. Direkt an einer Bahnstation war eine, die ich besonders mochte. Denn diese Backstube verkaufte Marzipan-Croissants. Da ich von klein auf die süße Mandelpaste liebte, war dieses kleine Gebäckteilchen genau das Richtige, um meine Stimmung wieder auf Vordermann zu bringen. Mit der Zeit entwickelte ich selbst eine Vorliebe für das Kochen und Backen und probierte mich eines Tages spontan an Croissants aus.

Wie es bei spontanen Backaktionen oft der Fall ist, fehlte mir jedoch eine wichtige Zutat: Milch. Mit Wasser wollte ich sie nicht ersetzen und dachte schon, ich müsste das Backprojekt in den Sand setzen. Doch dann fand ich einen Becher Buttermilch im Kühlschrank. Warum eigentlich nicht, dachte ich mir und setzte einen Hefeteig an. Nachdem die Croissants fertig waren und ich den ersten Bissen nahm, wurde mir klar: Buttermilch-Mandel-Croissants sind eine Offenbarung.

Die Buttermilch verleiht dem Hefeteig nämlich eine ganz besonders feine Säure, die hervorragend zum klebrigen Marzipan passt. So schmeckt das Gebäck trotz der süßen Zutat leicht und erfrischend. Ich esse sie gern als Nascherei zu einem edlen Frühstück oder aber als Snack unterwegs. Dann denke ich immer an mein Kindheits-Ich und freue mich mit ihr, dass ich so etwas Leckeres backen und essen kann.

Buttermilch-Mandel-Croissants Nele 4.34 ( 3 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 40 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gehzeit 2 Stunden Std. 30 Minuten Min. Gesamtzeit 3 Stunden Std. 30 Minuten Min. Portionen 12 Stück Zutaten 1x 2x 3x 250 ml Buttermilch

1/2 Würfel frische Hefe

1 TL Honig

400 g Weizenmehl Type 550

1 Prise Salz

30 g Zucker

200 g Butter

200 g Marzipan z.B. hier im Vorteilspack 🛒

1 Handvoll Mandeln gehackt Zubereitung Erwärme 200 ml Buttermilch, bis sie lauwarm ist. Rühre die Hefe und den Honig ein und lass alles kurz stehen, bis die Hefe Blasen schlägt.

In der Zwischenzeit, vermische das Weizenmehl mit Salz und Zucker. Rühre die Hefemilch unter und verknete alles mit 40 g Butter zu einem glatten Teig. Forme ihn zu einer Kugeln und lass ihn 1 Stunde aufgehen.

Wenn sich der Teig verdoppelt hat, rolle ihn zu einem großen Quadrat. Rolle die restliche Butter zu einem Rechteck, das auf die eine Hälfte des Quadrates passt, und falte den Teig zu. Rolle alles noch einmal auf. Teile den Teig gedanklich in drei Teile und falte ihn entlang der imaginären Linien in Dritteln zusammen. Lege den Teig für etwa 15 Minuten ins Gefrierfach.

Wiederhole den Arbeitsschritt drei Mal.

Rolle den Teig nach der Kühlzeit aus und schneide ihn in 12 gleich große Dreiecke.

Verrühre nun die restlichen 50 ml Buttermilch mit dem Marzipan zu einer glatten Masse. Streiche diese auf der Mitte der Teigdreiecke aus.

Rolle die Dreiecke vom breiten Ende aus ein, sodass sie die klassische Croissantform ergeben. Lege sie auf ein mit Backpapier ausgeschlagenes Blech, decke sie ab und lass sie erneut 30 Minuten gehen.

Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Bestreiche die Croissants mit einem verquirlten Ei und streue gehackte Mandeln darüber.

Backe sie im Ofen für etwa 20 Minuten goldbraun.

