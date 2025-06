Schneller Buttermilchkuchen mit Beeren vom Blech: fertig in 30 Minuten

So langsam beginnt wieder die Beerenzeit. Die süßen Früchte kann man aber nicht nur naschen, sie schmecken auch wunderbar im Kuchen, wie in unserem Buttermilchkuchen mit Beeren. Egal, ob du dich dabei für Erdbeeren, Johannis-, Brom- oder Himbeeren entscheidest, rein darf alles, was schmeckt. Wir zeigen dir, wie du den Kuchen zu Hause nachbacken kannst.

Blitzrezept für Buttermilchkuchen mit Beeren

Lust auf Kuchen, aber keine Zeit für lange Backexperimente? Dann kommt dieser Buttermilchkuchen mit Beeren wie gerufen. Der benötigt nämlich inklusive Backzeit gerade einmal 30 Minuten. Spontaner Appetit auf ein Stück Kuchen am Nachmittag, eine kurzfristige Einladung zum Picknick oder zu einer Feier? Mit diesem Buttermilchkuchen stehst du nicht mit leeren Händen da, und mit seinem frisch-fruchtigen Geschmack wird er ohnehin alle Gäste begeistern.

Übrigens, der Buttermilchkuchen funktioniert auch mit anderen Früchten. Du musst also nicht auf die Beerensaison warten, wenn du ihn nachbacken möchtest. Schau, welches Obst gerade Saison hat. Wir können dir aber verraten, dass er zum Beispiel mit Rhabarber oder Äpfeln, aber auch mit Birnen und Pfirsichen ganz fantastisch schmeckt. Gibt es ein bestimmtes Obst gerade nicht frisch zu kaufen, kannst du auch auf die Variante aus der Tiefkühltruhe zurückgreifen. Lass das Obst vorher gut auftauen und verwende nicht den dabei austretenden Fruchtsaft zum Backen. Er würde verhindern, dass der Kuchen beim Backen fluffig wird.

Und noch ein Tipp: Der Kuchen ist als Blechkuchen ausgelegt. Du kannst ihn auch in einer großen Auflaufform backen, die in etwa die gleiche Größe wie dein Backblech hat.

Wir lieben den Buttermilchkuchen mit Beeren. Ein Grund ist natürlich sein fantastischer Geschmack nach frischer Buttermilch und saftigen Beerenfrüchten. Ein anderer Grund: seine leichte und schnelle Zubereitung von gerade einmal 30 Minuten. Magst du schnelle Kuchen ebenso? Dann backe auch unsere anderen Blitzkuchen wie den Buttermilchkuchen mit Mandeln, diesen 5-Minuten-Kuchen oder diesen einfachen Tassen-Brownie aus der Mikrowelle nach.