Butterwölkchen: himmlische Plätzchen für die Adventszeit

Die Adventszeit läuft auf Hochtouren und dein Backofen sicher auch. Damit es dir nicht an Plätzchenrezepten mangelt, kommt hier eins für dein nächstes Backprojekt: Butterwölkchen! Die schmecken so lecker, wie der Name klingt – buttrig und dennoch wölkchenleicht und lecker. Du brauchst für ihre Zubereitung weder viele Zutaten noch viel Zeit. Los geht’s.

Butterwölkchen: diese Plätzchen lieben alle

Neben Butter sorgen ein Hauch von Vanille und gemahlene Mandeln für den unwiderstehlichen Geschmack dieser einfachen Plätzchen. Butterwölkchen gehören einfach zu deiner Adventszeit dazu! Eingetaucht in heißen Weihnachtstee lässt sich die schönste Zeit des Jahres doch wunderbar genießen.

Doch das Schönste an den Butterwölkchen: Sie sind supereinfach zuzubereiten. Auch wenn du kein Profi in der Backstube bist, gelingen sie garantiert. Der Teig ist in nur wenigen Minuten zusammengerührt. Nach einer kurzen Ruhezeit im Kühlschrank, die dafür sorgt, dass der Teig weniger klebt, formst du daraus kleine Bällchen, die du auf einem Backblech mit Backpapier leicht andrückst. Besonders praktisch ist in der Vorweihnachtszeit übrigens ein Dauerbackpapier🛒, das du immer wieder verwenden kannst. Nach nur etwa 15 Minuten sind deine Butterwölkchen fertig. Ein Hauch von Puderzucker gibt ihnen dann das letzte Finish und verleiht ihnen das Aussehen von fluffigen Schneewolken.

Butterwölkchen sind nicht nur hübsch anzusehen – ihr feiner Geschmack nach Butter, Mandeln und Vanille bringt weihnachtliche Vorfreude in jede Keksdose. Sie passen perfekt zu einer Tasse heißem Kakao oder Tee und sind der ideale Begleiter für gemütliche Nachmittage auf dem Sofa. Wir wissen alle, dass die besinnliche Jahreszeit ganz schön stressig sein kann. Da kommt ein so einfaches Rezept gerade recht.

Für mehr weihnachtliche Back-Inspiration schau doch mal in unserer Sammlung unserer liebsten Plätzchenrezepte zum Verschenken vorbei. Mit dabei sind diese leckeren Elchfurz-Kugeln oder die hübschen Linzer Plätzchen. Auch ein toller Hingucker: Buntglas-Plätzchen!

Butterwölkchen Ann-Katrin 4 ( 26 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Kühlzeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 55 Minuten Min. Portionen 25 Stück Zutaten 1x 2x 3x 100 g weiche Butter

50 g Puderzucker plus etwas mehr zum Bestäuben

1 Pck. Vanillezucker

1 Prise Salz

100 g gemahlene Mandeln

100 g Mehl Zubereitung Gib die weiche Butter zusammen mit dem Puderzucker, dem Vanillezucker und einer Prise Salz in eine Schüssel. Schlage die Zutaten mit einem Handrührgerät auf höchster Stufe cremig.

Rühre nun die gemahlenen Mandeln unter. Siebe anschließend das Mehl hinzu und knete alles zu einem glatten, weichen Teig.

Forme den Teig zu einer Kugel, wickle ihn in Frischhaltefolie und lasse ihn für etwa 30 Minuten im Kühlschrank ruhen.

Nach der Ruhezeit formst du aus dem Teig kleine Kugeln, etwa so groß wie Walnüsse. Setze sie mit etwas Abstand auf ein mit Backpapier belegtes Backblech und drücke sie leicht flach.

Backe die Butterwölkchen im vorgeheizten Backofen bei 180 °C Ober-/Unterhitze für etwa 12 bis 15 Minuten. Die Kekse sollten nur leicht goldbraun werden und nicht zu stark bräunen.

Lass die Butterwölkchen etwas auskühlen und bestäube sie anschließend großzügig mit Puderzucker.

