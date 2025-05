Caprese-Salat mit grünem Spargel: italiensicher Klassiker mit modernem Twist

Aus ein paar Tomaten, etwas Mozzarella und frischem Basilikum zauberst du im Handumdrehen einen ganz besonderen Genuss-Klassiker der italienischen Küche: einen Caprese-Salat. Wie wäre es aber, wenn du diesen mit einer weiteren Zutat eine noch köstlichere Note verleihst? Passend zur Spargelzeit verpassen wir dem Salat mit grünem Spargel ein köstliches Upgrade, dem niemand widerstehen kann. Hier ist das Rezept für unseren schnellen Caprese-Salat mit grünem Spargel.

Caprese-Salat mit grünem Spargel: bringt Frische auf deinen Teller

Ein Salat mit Tomate und Mozzarella schmeckt eigentlich immer und zu jeder Gelegenheit. Egal, ob du ihn als Vorspeise zu einem italienischen Menü, als leichte Mahlzeit am Abend mit frischem Brot oder als Beilage bei einem BBQ servierst. Probiere den Klassiker aber mal zusammen mit grünem Spargel. Sein feinherbes Aroma verleiht ihm eine besondere Note, die wunderbar mit den restlichen Zutaten harmoniert. Im Handumdrehen zubereitet ist der Salat außerdem auch.

Die Basis des neu interpretierten Caprese-Salats sind Tomaten und Mozzarella als Grundzutaten. Dazu kommt in Stücke geschnittener und in Salzwasser blanchierter Spargel. Abgerundet wird alles mit gerösteten Pinienkerne und frischen Basilikumblättern sowie einem Balsamico-Dressing – fertig ist das Geschmackswunder. Tipp: Röste den Spargel in einer Pfanne in etwas Olivenöl an, statt ihn in Wasser zu blanchieren. Das bringt zusätzliche Röstaromen in den Salat.

Du kannst den Salat je nach Geschmack weiter anpassen, indem du zum Beispiel Büffelmozzarella statt Mozzarella aus Kuhmilch verwendest. Möchtest du noch mehr Biss, dann füge dem Salat in Stücke geschnittenes und geröstetes Baguette hinzu. Mit Parmesan, den du in hauchdünne Stücke hobelst, verleihst du dem Caprese-Salat eine würzigere Note.

Keine Spargelsaison ohne passende Salate mit dem beliebten Gemüse. Hast du schon mal einen Spargel-Erdbeer-Salat oder einen Spargel-Couscous-Salat probiert? Auch als Spargel-Ei-Salat kann sich das Gemüse sehen lassen.

Caprese-Salat mit grünem Spargel keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 250 g grüner Spargel

Salz

2 EL Pinienkerne online zum Beispiel hier 🛒

200 g Kirschtomaten

125 g Mozzarella

2 EL Balsamico-Essig

1 TL Honig

3 EL Olivenöl

Pfeffer nach Geschmack

1 Handvoll frische Basilikumblätter Zubereitung Wasche den grünen Spargel, entferne die holzigen Enden und schneide die Stangen in etwa 4 cm lange Stücke.

Bringe einen Topf mit leicht gesalzenem Wasser zum Kochen und blanchiere den Spargel darin für etwa 2–3 Minuten, bis er bissfest ist. Schrecke ihn danach in eiskaltem Wasser ab.

Röste in der Zwischenzeit die Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett bei mittlerer Hitze goldbraun. Lass sie anschließend abkühlen.

Halbiere die Kirschtomaten und schneide den Mozzarella in mundgerechte Stücke.

Gib den Spargel, die Tomaten und den Mozzarella in eine große Schüssel.

Vermische in einem kleinen Schälchen den Balsamico-Essig mit dem Honig und rühre langsam das Olivenöl unter. Würze das Dressing mit Salz und Pfeffer.

Gieße das Dressing über den Salat und vermenge alles vorsichtig miteinander.

Serviere den Salat mit gerösteten Pinienkernen und frischem Basilikum.

