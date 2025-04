Spargel-Ei-Salat: Highlight auf dem Oster-Büfett

Du erwartest Gäste zu Ostern und suchst noch nach der einen oder anderen Köstlichkeit für das Büfett? Dann darf dieser Spargel-Ei-Salat auf keinen Fall fehlen. Die Kombination aus dem ersten frischen Spargel der neuen Saison, hart gekochten Eiern und einem frischen Dressing macht ihn zu etwas ganz besonderem Genuss, der sich zudem noch schnell und unkompliziert zubereiten lässt. Hast du Appetit bekommen, dann ist hier das Rezept.

Spargel-Ei-Salat: frische Frühlingsküche

Das Tolle an Ostern: Alle kommen zusammen und lassen es sich bei einem ausgiebigen Brunch richtig gut gehen. Was dabei natürlich nicht fehlen darf, ist eine Auswahl an leckeren Köstlichkeiten, von denen sich am besten jeder selbst bedienen kann. Wir verfolgen da ganz klar den Ansatz „mehr ist mehr“ und tischen zum Osterfest richtig auf. Neben leckeren Drinks und frisch Gebackenem sind Salate ein richtiges Highlight auf dem Büfett und mit von der Partie ist auch dieser Spargel-Ei-Salat. Nicht nur, weil Eier und Ostern sowieso zusammengehören, sondern auch, weil wir uns über den ersten Spargel des Jahres freuen.

Für den Salat mischen wir grünen und weißen Spargel. Die weißen Stangen schälen wir komplett, von den grünen Exemplaren wird nur das untere Drittel entfernt. Dann schneiden wir das Gemüse in etwa vier Zentimeter lange Stücke und geben zuerst den weißen Spargel zum Kochen mit etwas Zucker und Wasser in einen Topf. Gib nach zwei Minuten Kochzeit den grünen Spargel mit dazu. Der braucht etwas weniger Zeit zum Garen. Gut ist er, wenn er gar, aber noch bissfest ist.

Während der Spargel kocht, garst du auch die Eier. Sie müssen hart gekocht werden. Nebenbei kannst du schon mal eine rote Zwiebel schälen, in Halbringe schneiden und das Dressing aus saurer Sahne, Senf, Zitronensaft, Salz, Pfeffer und etwas Zucker anrühren.

Danach mischst du nur noch alle Zutaten zusammen. Gib den abgekühlten Spargel zusammen mit den Zwiebelringen in eine Schüssel, vermenge alles mit dem Dressing und lege die Eier in Viertel geschnitten obendrauf. Streue etwas gehackten Schnittlauch darüber uns lass den Salat vor dem Genießen am besten noch eine halbe Stunde lang durchziehen.

Wenn du den Spargel-Ei-Salat noch etwas aufpeppen möchtest, dann füge beispielsweise gekochte Pellkartoffeln hinzu und verwandle das Gericht so in einen sättigenden Kartoffel-Spargel-Salat, der wunderbar als leichtes Mittagessen durchgeht oder als prima Beilage zum ersten BBQ im Frühling schmeckt. Geräucherter Lachs macht sich im Spargel-Ei-Salat ebenfalls gut.

Ob für das Oster-Büfett oder als frisches Frühlingsgericht – Salate gehören zur wärmeren Jahreszeit einfach dazu. Was bei einem Oster-Brunch auf keinen Fall fehlen darf, ist ein klassischer Eiersalat. Auch ein Spargel-Gurken-Salat bringt Frische auf den Tisch. Probiere unbedingt auch unser Rezept für einen frischen Karotten-Joghurt-Salat.

Spargel-Ei-Salat Judith 4.07 ( 15 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Ziehzeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 4 Eier hart gekocht

500 g weißer Spargel

300 g grüner Spargel

Salz

1 TL Zucker

1 rote Zwiebel

200 g saure Sahne

1 TL scharfer Senf

2 EL Zitronensaft

Pfeffer

2 EL gehackter Schnittlauch Zubereitung Koche die Eier 🛒 etwa 9 Minuten hart, schrecke sie ab, pelle sie und halbiere sie einmal längs.

Schäle den weißen Spargel komplett und schneide holzige Enden ab. Entferne von grünen Spargel nur das untere Drittel und die holzigen Teile.

Schneide beide Spargelsorten in ca. 4 cm lange Stücke.

Koche den weißen Spargel in Salzwasser mit einer Prise Zucker für etwa 8 Minuten. Gib den grünen Spargel nach 2 Minuten dazu und koche ihn mit. Gieße den Spargel ab und lass ihn auskühlen.

Ziehe währenddessen die Zwiebel ab, halbiere sie und schneide sie in dünne Halbringe.

Vermische saure Sahne, Senf, Zitronensaft, Salz, Pfeffer und etwas Zucker zu einem cremigen Dressing.

Gib den Spargel zusammen mit den Zwiebelringen in eine Schüssel und vermenge alles vorsichtig mit dem Dressing. Lass den Salat mindestens eine halbe Stunde im Kühlschrank ziehen,

Richte den Salat nach der Ziehzeit an und lege die halben Eier obenauf. Hacke den Schnittlauch und streue ihn über den Salat.

