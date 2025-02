Eiersalat: So machst du den cremigen Klassiker zum Frühstück selbst

Bist du bereit für einen köstlichen, cremigen Brotaufstrich, der dich mit seinem nahrhaften Geschmack verzaubert? Dann ist dieser Eiersalat genau das, was du brauchst. Seine seidige Konsistenz und sein reichhaltiger Geschmack werden sicherlich jedem am Tisch gefallen und verwandeln ein einfaches Frühstück in ein Fest für Feinschmecker. Perfekt geeignet ist er auch für das Osterfrühstück!

Rezept für Eiersalat wie von Oma

Hast du dich schon mal gefragt, ab wann etwas als Salat bezeichnet wird? Schließlich besteht auf den ersten Blick zwischen einem grünen Blattsalat und diesem cremigen Eiersalat nicht wirklich eine Ähnlichkeit. Schaut man jedoch auf die Definition, bedeutet das Wort schlichtweg, dass Zutaten zerkleinert und mit einer Salatsoße angemacht werden. Sie werden kalt serviert. Ganz einfach eigentlich.

Nun, da wir das geklärt haben, ein bisschen was über diesen Eiersalat: Er hat seinen Ursprung in der US-amerikanischen Küche und erste Rezepte gehen bis ins späte 19. Jahrhundert zurück. In den USA werden für den Eiersalat hartgekochte Eier gehackt und mit Mayonnaise, Kräutern und Gewürzen gemischt. Er ist beliebt als Sandwich-Füllung oder Gericht auf Buffets. Davon raten wir allerdings ab, besonders an heißen Sommertagen. Die Haltbarkeit des Eiersalates liegt bei niedrigen Temperaturen bei etwa zwei Tagen, ungekühlt sollte der Salat jedoch nicht über mehrere Stunden aufbewahrt werden.

Wir möchten unsere Version des Eiersalates ein wenig leichter gestalten als seinen amerikanischen Urahnen und verwenden daher Joghurt. Dabei kannst du frei entscheiden, welche Fettstufe dieser haben soll. Die Eier kannst du problemlos am Tag vorher kochen und über Nacht abkühlen lassen. Wichtig ist nur, dass sie wirklich hartgekocht sind. Dafür empfiehlt sich eine Kochzeit von acht bis zehn Minuten 🛒. Wir würzen den Salat am liebsten mit etwas Currypulver und, ganz wichtig, frischer Kresse. So erhält der Aufstrich einen frischen Geschmack, der den Frühling einläutet.

Klicke und futtere dich durch weitere Frühstücksideen mit Ei auf Leckerschmecker. Grüne Shakshuka ist eine frischere Version des beliebten Klassikers. Rührei mit Spinat und Feta schmeckt so gut, dass du es direkt noch zum Mittag- und Abendessen machen wirst. Und Eggs Florentine verbinden eine samtige Käsesoße mit frischem Spinat. Yummy!

Zuerst ist aber jetzt der Eiersalat dran. Los geht’s!

Eiersalat Nele 4.08 ( 71 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 4 Portionen Zutaten 1x 2x 3x 8 hart gekochte Eier ausgekühlt

frische Kresse

Petersilie, Schnittlauch optional

150 g Joghurt

2 EL Senf

1 TL Agavendicksaft

2 EL weißer Essig

etwas Currypulver

Salz

Pfeffer Zubereitung Pelle die Eier und würfele sie. Schneide die Kräuter klein.

Vermische in einer Schüssel alle restlichen Zutaten.

Mische die Eier unter und schmecke mit Salz und Pfeffer ab. Streue ein paar gehackte Kräuter zur Deko über den Salat.

