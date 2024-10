Dieses Herbstgetränk ist wärmend und erfrischend zugleich

Die Kühle draußen schreit geradezu nach warmen Getränken. Hierbei kann es auf Dauer langweilig werden, immer den gleichen Kaffee zu trinken. Besonders, weil wir – so traurig das auch sein mag – mehrere Monate Kälte und Dunkelheit vor uns haben. Da muss Abwechslung her! Manchmal kann es schon ausreichen, Klassikern einen neuen Dreh zu verpassen. Wie diesem Chai Latte mit Zitrone. Warum dieser dein neues Lieblingsrezept im Herbst wird, erfährst du hier.

Chai Latte mit Zitrone: leckeres Heißgetränk für kalte Tage

Chai Latte ist schon lange kein Geheimtipp mehr. Das Heißgetränk wird von beliebten Franchises weltweit verkauft und gilt als köstlich gewürzte Alternative zu Kaffeespezialitäten. Leider wird der Tee nur selten frisch zubereitet, sondern oftmals aus Fertigmischungen angerührt. Dabei ist die Zubereitung gar nicht schwer.

Für einen guten Chai Latte brauchst du schwarzen Tee, am besten pulvrigen. Den kannst du lose kaufen oder du schneidest einfach einen Teebeutel auf. Dazu kommen Gewürze und die sind das A und O. Du benötigst Kardamom, Nelken, Ingwer, Pfefferkörner und Zimt. Verwende am besten ganze Gewürze, denn diese sind viel geschmacksintensiver. Zerstoße sie etwas in einem Mörser und setze sie mit Wasser auf. Sobald dieses kocht, kommt der schwarze Tee hinzu. Der Chai kocht nun kurz auf und wird dann mit Milch gemischt. Nun kommt der wichtigste Teil: Lass das Getränk aufkochen, bis es den Topf hochblubbert. Dadurch werden die Bitterstoffe des schwarzen Tees gelöst.

Da wir unseren Chai Latte mit Zitrone zubereiten wollen, fügst du nun etwas Zitronenschale hinzu. Diese verleiht dem Getränk einen erfrischenden Kick, der hervorragend zu den warmen Aromen der Gewürze passt. Lass den Tee noch eine Weile ziehen und seihe ihn in Tassen ab. Süße ihn nach Geschmack. Genieße ihn heiß und erfreue dich an deinem neuen Lieblings-Heißgetränk!

