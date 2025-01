Aromatische Versuchung: Chai-Porridge mit Granatapfelkernen und Feigen

Wenn es ein Heißgetränk gibt, das ich immer trinken könnte, ist es Chai Latte. Ich liebe, wie sich die Aromen von Zimt, Kardamom und Ingwer mit der samtigen Milch und dem energiespenden Schwarztee verbinden. Warum nicht einfach ein Porridge damit kochen? Dieses Chai-Porridge wärmt mit seiner Gewürzmagie den Bauch und das Gemüt – vor allem an kalten Wintertagen. Die Granatapfelkerne sorgen für eine fruchtig-frische Note, während die Feigen dem Ganzen zusätzlich Süße verleihen. Dieses Porridge-Rezept wird garantiert dein neuer Frühstücksliebling.

Rezept für würziges Chai-Porridge: So bereitest du das Frühstück zu

Bring etwas Wasser in einem Topf zum Kochen, füge die Teebeutel mit Chai hinzu und lass alles für einige Minuten gut durchziehen. Entferne im Anschluss die Teebeutel, gib die Milch zum Tee und erwärme alles nochmals kurz, bevor du die Haferflocken und eine Prise Salz hinzufügst. Dann lässt du das Chai-Porridge fünf bis zehn Minuten köcheln, bis es die gewünschte Konsistenz hat. Währenddessen kannst du den Granatapfel entkernen und die Feigen in Stücke schneiden, vierteln oder halbieren.

Sobald das Chai-Porridge fertig ist, kannst du es in Schüsseln füllen und mit den Granatapfelkernen, Feigen und optional mit einigen Himbeeren und Kokosflocken toppen. Das Chai-Porridge lässt sich auch super mit zur Arbeit oder in die Uni nehmen. Mit diesem Frühstücksglas mit Löffel 🛒 genießt du das Porridge ganz einfach on the go.

Hast du Lust auf noch mehr außergewöhnliche und abwechslungsreiche Porridge-Kombinationen? Dann schlemme dich durch unser wärmendes Golden Milk Porridge oder dieses Salted Caramel Porridge. Unser Rezept für Zimt-Porridge mit Birnen versüßt dir ganz sicher auch den Morgen. Guten Appetit!

Chai-Porridge mit Granatapfelkernen und Feigen Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 200 ml Wasser

2 Teebeutel Chai

200 ml Milch

1/2 Granatapfel

4 Feigen

8 EL Haferflocken

1 Prise Salz

1 Handvoll Himbeeren (optional)

2 EL Kokosflocken (optional) Zubereitung Bringe in einem Topf das Wasser zum Kochen, gib die Teebeutel mit dem Chai hinzu und lass das Ganze ca. 5 Minuten ziehen. Entferne die Teebeutel und rühre die Milch ein.

Schneide währenddessen den Granatapfel auf und löse die Kerne aus der Frucht. Schneide die Feigen in mundgerechte Stücke.

Füge die Haferflocken und etwas Salz zur Chai-Milch und lass das Porridge bei geringer Hitze ca. 5-10 Minuten quellen und köcheln.

Fülle das fertige Chai-Porridge in Schüsseln und toppe es mit Granatapfelkernen und Feigen. Optional kannst du noch einige Himbeeren dazugeben und Kokosflocken darüber streuen.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.