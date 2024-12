Champagner-Cupcakes: das Beste zum Schluss

Champagner nur zum Anstoßen? Nicht mit uns! Wir verwenden das prickelnde Getränk und backen damit wunderbar süße und elegante Champagner-Cupcakes, die zwar zu jeder Jahreszeit schmecken, ganz besonders aber zu festlichen Ereignissen wie Silvester passen.

Champagner-Cupcakes für besondere Anlässe

Diese Cupcakes haben ein prickelndes Geheimnis. Sie werden nämlich mit Champagner zubereitet. Der edle Schaumwein befindet sich sowohl im Teig als auch im Topping und sogt so für ein besonderes Aroma. Möchtest du dich selbst überzeugen? Dann back mit uns diese Champagner-Cupcakes als süßes Silvester-Highlight.

Zu einer Silvester-Party gehört natürlich auch das richtige Essen. Was Süßes darf dabei auf keinen Fall fehlen. Ein Highlight sind unsere Champagner-Cupcakes, die mit essbarem Glitzer verziert, passend für einen Jahresabschluss sind. Das Beste: Sie sind richtig schnell zubereitet. So stehst du am letzten Tag des Jahres nicht ewig in der Küche und dir bleibt mehr Zeit zum Feiern.

Die Cupcakes bestehen aus einem einfachen Rührteig, den wir mit einem Schuss Champagner verfeinern. Der fertige Teig kommt in Papierbackförmchen, die für ein gleichmäßiges Backergebnis in ein Muffinblech gesetzt werden. Während die Cupcakes im Ofen sind, bereitest du das Topping zu. Das besteht aus einer cremigen Masse aus Frischkäse, Puderzucker, etwas Butter und Champagner. Verrühre alles gut miteinander und fülle die Masse in einen Spritzbeutel. Dann verzierst du damit die fertig gebackenen und ausgekühlten Cupcakes. Für eine festliche Optik bestäubst du sie noch mit essbarem Glitzer oder alternativ mit hübschen Zuckerperlen. Übrigens: Um die Cupcakes zu backen, musst du nicht zwangsläufig zum teuren Champagner greifen. Mit Sekt oder Prosecco schmecken die kleinen Küchlein ebenfalls.

Noch mehr süße Highlights gesucht? Probiere auch mal diesen süßen Red Velvet Kuchen oder polnische Krapfen zu Silvester. Auch unsere Neujahrstorte versüßt jeden Jahreswechsel.