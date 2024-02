Gerade erst haben wir Karneval gefeiert und dabei vor allem eines gefuttert: Pfannkuchen, Berliner und wie die fluffigen Gebäckstücke noch so genannt werden. Auch in unserem Nachbarland kennt man solche süßen Teile: Die polnischen Krapfen heißen Pączki, werden traditionell mit Rosenmarmelade gefüllt und stehen unseren Teilchen in nichts nach.

Polnische Krapfen aus dem Ofen

Um das Gebäck nicht ganz so ungesund zu backen, frittieren wir die Rohlinge nicht in Öl, sondern schieben sie in den Ofen. Die Zubereitung ist ansonsten gar nicht so schwer, wie man vielleicht vermuten würde.

Für die polnischen Krapfen benötigst du zunächst erst einmal einen Hefeteig, den wir mit Trockenhefe zubereiten. Erst darf geknetet, dann darf geruht werden: Insgesamt lässt du Pączki zwei Stunden lang Zeit zum Gehen. Aber das Warten lohnt sich, denn am Ende werden die Krapfen extra fluffig.

Gut zu wissen: Was sind eigentlich die Unterschiede zwischen frischer Hefe und Trockenhefe? Kann man das eine vielleicht sogar mit dem anderen ersetzen? In unserem Leckerwissen erfährst du mehr.

Wer keine Rosenmarmelade im Supermarkt gefunden hat oder lieber Lust auf eine andere Sorte verspürt, kann die fruchtige Füllung nach Belieben anpassen. Es passen auch andere rote Marmeladen, etwa Kirsche oder Erdbeere. Sind die polnischen Krapfen dann im Ofen, macht der süße Duft bereits Lust aufs Vernaschen. Aber Moment, ein bisschen musst du dich erneut gedulden, zumindest, wenn du die Pączki noch verzieren möchtest. Dann sollten sie zunächst abkühlen. Als Dekoration eignet sich Puderzucker, den du über die Hefeteilchen streuen kannst, oder Zuckerguss, mit dem du sie bestreichen kannst. Aber pssst: Nimm dir doch einfach schon mal einen Krapfen frisch aus dem Ofen und beiße hinein, denn noch warm schmecken sie einfach unwiderstehlich. Wir verraten es auch niemandem, versprochen!

Schon gemerkt? Unsere polnischen Krapfen kommen ohne Butter, Eier und Co. aus. Gehören vegan lebende Menschen im Freundes- oder Bekanntenkreis oder in der Familie, machst du ihnen damit also eine süße Freude.

