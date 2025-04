Cheddar-Bacon-Scones: würzige Brötchen zum Frühstück

Wenn du deftiges Frühstück der süßen Variante vorziehst, haben wir beide etwas gemeinsam. Ich finde die Vorstellung eines süßen Frühstücks nicht abstoßend, aber würde immer ein Käsebrot einem mit Marmelade vorziehen. Neulich habe ich ein neues Rezept entdeckt, das mir sehr gut gefallen hat: Cheddar-Bacon-Scones. Das macht alle Fans von herzhaftem Frühstück glücklich.

So backst du Cheddar-Bacon-Scones

Ich war neulich zu einem Mitbring-Picknick eingeladen. Auf dem Weg dorthin fuhr ich noch bei einer Bäckerei vorbei, um nicht mit leeren Händen aufzulaufen. Dort lachte mich ein Backwerk besonders an: Scones, in denen Cheddar verbacken war. Kurzerhand kaufte ich einige Exemplare und nahm sie mit. Sie kamen nicht nur bei mir gut an, sondern fanden direkt viele Fans.

Wieder zu Hause musste ich einfach herausfinden, wie das Rezept für die leckeren Brötchen lautete. Ich probierte also ein wenig herum, nicht nur mit Teigen, sondern auch mit Füllungen. Im Kühlschrank fand ich noch einige Frühlingszwiebeln sowie eine Packung vegetarischen Bacon. Warum nicht, dachte ich, und verknetete diese mit dem Teig. Das Ergebnis: köstlich. Deshalb möchte ich hier mein Rezept mit dir teilen.

Scones stammen ursprünglich aus Großbritannien und bezeichnen kleine Brötchen, die mit Backpulver gelockert werden. Dieses war nicht immer für alle in Supermärkten verfügbar – sein plötzlicher Aufschwung versetzte die Bevölkerung also in eine Art aufgeregten Backwahn. Bis heute werden die Brötchen auf den Inseln zur Tea Time gegessen. Traditionell reicht man dazu Clotted Cream, eine Art eingedickte Sahne und Konfitüre. Doch im Laufe der Jahrzehnte etablierten sich auch andere Varianten des Gebäcks mit süßen wie salzigen Füllungen oder Teigbeigaben. So wie diese Cheddar-Bacon-Scones. Sie sind knusprig, würzig und einfach lecker. Überzeuge dich selbst!

Probiere andere Scone-Variationen, wie zum Beispiel diese Kürbis-Scones oder Himbeer-Scones für süße Momente. Mit unserem Rezept für klassische Scones kannst du deiner Fantasie freien Lauf lassen und selbst mit Zutaten experimentieren. Viel Spaß und guten Appetit!

Cheddar-Bacon-Scones Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 8 Stück Zutaten 1x 2x 3x 100 g Bacon oder vegetarische Alternative

2 Frühlingszwiebeln

350 g Weizenmehl

1 EL Backpulver

1 TL Salz

120 g Butter

230 ml Buttermilch

200 g geriebener Cheddar vegetarisch Zubereitung Brate den Bacon in einer Pfanne knusprig und lass ihn auf Küchenpapier abkühlen. Schneide ihn in kleine Stücke. Putze die Frühlingszwiebeln und hacke sie fein.

Siebe Mehl, Backpulver und Salz in eine Schüssel.

Schneide die kalte Butter in kleine Stücke und arbeite sie mit den Fingerspitzen in das Mehl ein, bis die Mischung krümelig ist. Mische den geriebenen Cheddar, die Frühlingszwiebeln und die Bacon-Stücke unter.

Gieße die Buttermilch nach und nach dazu und vermische alles, bis ein weicher Teig entsteht. Knete den Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche kurz durch.

Heize den Backofen auf 220 °C Ober- und Unterhitze vor.

Rolle ihn etwa 2 cm dick aus und stich Kreise aus oder schneide Dreiecke. Das geht besonders gut mithilfe einer Teigkarte 🛒

Lege die Scones auf ein mit Backpapier belegtes Backblech und backe sie etwa 15 Minuten, bis sie goldbraun sind.

