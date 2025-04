Cheeseburger-Nudelauflauf: ultimatives Wohlfühlgericht zum Feierabend

Einen Cheeseburger in Auflaufform? Den zauberst du dir mit diesem Cheeseburger-Nudelauflauf. Er vereint alles was du am normalen Burger liebst: saftig, deftiges Hackfleisch, würziger Cheddar, knackige Gurken, eine cremige Soße und frische Zwiebelringe. Und das alles gibt es jetzt gebettet auf köstlichen Nudeln.

Cheeseburger-Nudelauflauf: die perfekte Mahlzeit zum Start ins Wochenende

Statt die Burgerzutaten in einem Brötchen zu servieren, beweist dieses Gericht, dass sie problemlos in einem Auflauf verarbeitet werden können. Die Kombination aus würziger Hackfleisch- und leicht pikanter Senfsoße sorgt dafür, dass der gesamte Auflauf schön saftig bleibt.

Und dieses Gericht schmeckt nicht nur himmlisch gut, sondern macht auch optisch einiges her. Wenn du ihn für ein Partybuffet vorbereitest und frisch dampfend auf dem Tisch präsentierst, wird er auf jeden Fall einiges an Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und dabei ist er nicht einmal kompliziert zuzubereiten. Du kannst dieses Wohlfühlgericht wirklich in kürzester Zeit fertig backen.

Wenn etwas übrig bleibt, kannst du die Reste einfach in luftdichten Dosen verpacken und in den Kühlschrank stellen. Denn auch am nächsten Tag schmeckt er nochmal aufgewärmt immer noch köstlich. Allerdings ist dieses Schlemmergericht so lecker, dass es garantiert restlos verputzt werden wird.

Die einzelnen Zutaten werden nacheinander in zwei Töpfen und einer Pfanne vorbereitet, anschließend in einer passenden Auflaufform 🛒 zusammen gegeben und fertig gebacken. Dann kannst du es dir auch schon schmecken lassen. Ein einfach herrliches Gericht.

Cheeseburger-Nudelauflauf Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 350 g kurze Pasta z.B. Fusilli, Hörnchennudeln oder Penne

Salz und Pfeffer nach Geschmack

etwas neutrales Pflanzenöl zum Anbraten und für die Soße

400 g Rinderhack

50 g Tomatenketchup

120 g passierte Tomaten

40 g Butter

2 EL Mehl

200 ml Milch

300 ml Wasser

2 EL Senf

150 g saure Gurken in Scheiben

150 g Scheibenkäse

150 g Cheddar gerieben

2 weiße Zwiebeln

1 Handvoll Kirschtomaten Zubereitung Koche die Nudeln nach Packungsangaben in ausreichend gesalzenem Wasser.

Erhitze ausreichend Öl in einer Pfanne und brate das Hackfleisch darin krümelig. Würze es mit Salz und Pfeffer. Rühre anschließend Ketchup und passierte Tomaten unter und lass die Mischung einmal aufkochen. Stelle die Pfanne kurz zur Seite.

Schmilz die Butter in einem Topf und verrühre sie mit einem Schneebesen gründlich mit Mehl bis eine glatte Masse entstanden ist. Lass sie für etwa 2 Minuten braten.

Gieße Milch und Wasser nach und nach dazu und rühre die Soße immer wieder gut um, damit keine Klümpchen entstehen. Würze sie mit Senf, Salz und Pfeffer und rühre ca. 100 g der Gurkenscheiben unter.

Verteile die Nudeln in einer Auflaufform. Gieße erst die Senfsoße darüber und bedecke sie mit dem Scheibenkäse. Füge nun die Hackfleischsoße hinzu und bedecke alles gleichmäßig mit dem Cheddar.

Backe den Auflauf für 20 Minuten, bis der Käse goldbraun und geschmolzen ist.

Schäle währenddessen die Zwiebeln und schneide sie in Ringe. Wasche die Tomaten und schneide sie in Scheiben.

Garniere den Auflauf mit den Zwiebelringen, Tomatenscheiben und den restlichen Gurkenscheiben.

