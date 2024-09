Philippinisches Nationalgericht mit Hähnchen: So kochst du Chicken Adobo

Der Herbst hat Einzug gehalten. Es regnet, ist windig und dazu auch noch kalt. Das ist für ein paar Tage nach dem heißen Finale des Sommers ganz angenehm, wird aber schnell auch wieder zu viel. Gerade, wenn man bedenkt, dass es jetzt die nächsten Monate vermutlich genauso aussehen wird. Da müssen Pläne gemacht werden, die den nahenden Winterblues vertreiben! Kulinarisch an warme Orte reisen ist eine solche Möglichkeit. Heute geht’s in die Philippinen und wir kochen Chicken Adobo. So geht’s!

Chicken Adobo: Klassiker in aromatischer Soße

Die Philippinen sind eine Inselgruppe im Westpazifik und für weiße Sandstrände, tiefblaue Buchten und schroffe Felsformationen bekannt. Dort kann man hervorragend schnorcheln, wandern, schwimmen – und natürlich essen. Chicken Adobo gilt als eines der Nationalgerichte des Inselstaates. Dafür wird Hähnchenfleisch in einer Marinade aus Sojasoße, Essig und Gewürzen eingelegt und dann in einer Pfanne gebraten. Der Name Chicken Adobo stammt aus der Zeit, als Spanien die Inseln kolonialisierte und bezeichnet einfach nur die Technik des Marinierens.

Chicken Adobo selbst ist aber älter als sein Name. Schon in vorkolonialer Zeit war die Methode, Fleisch in Essig einzulegen, im Land weit verbreitet. Da das Klima auf den Philippinen sehr tropisch ist, konnte leicht Verderbliches so frisch gehalten werden. Heute, wo es ausreichend Kühlmöglichkeiten gibt, ist diese Technik nicht mehr notwendig, aber immer noch sehr beliebt. Essig macht das Fleisch nämlich unvergleichlich zart. Der Status eines Nationalgerichts ist daher durchaus berechtigt.

Um Chicken Adobo zuzubereiten, brauchst du Hähnchenschenkel mit Knochen, denn die geben dem Gericht einen extra Geschmack. Außerdem verwendest du Pfefferkörner und Lorbeerblätter. Wenn du magst und das Gericht authentischer schmecken lassen willst, verwendest du zudem Austernsoße. Diese findest du in jedem asiatischen Supermarkt. Lege das Huhn über Nacht ein und bereite es am nächsten Tag zu. Auch wenn die Wartezeit schwer ist, durchzuhalten: Es lohnt sich!

Serviere das Chicken Adobo mit perfekt lockerem Reis. Hat es dir die philippinische Küche angetan? Dann koche auch mal Tortang Talong, ein Auberginenomelette mit Hackfleisch. Süß abrunden kannst du dein Festmahl mit Pan de Sal, philippinischen Milchbrötchen.