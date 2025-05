Japanischer Genuss für zu Hause: Probiere mal Chicken Katsu

Bist du bereit für eine Geschmacksexpedition nach Japan? Dann lass dich von zarter Hähnchenbrust in goldbrauner Panko-Kruste verführen und genieße dazu einen erfrischenden Krautsalat. Unser Rezept ist einfach nachzukochen und verspricht jede Menge Geschmack. Probier’s gleich aus!

Für Knusperfans: Rezept für Chicken Katsu

Chicken Katsu, oft auch „Katsu“ genannt, hat seine Wurzeln in Japan. „Katsu“ ist die japanische Abkürzung für das englische Wort „Cutlet“, das ursprünglich aus der französischen Küche stammt. Obwohl es ursprünglich mit Schwein (Tonkatsu) zubereitet wurde, gewann die Hühner-Variante in den letzten Jahrzehnten weltweit an Beliebtheit.

Traditionell wird Chicken Katsu ähnlich wie ein Wiener Schnitzel zubereitet: Das Fleisch wird plattiert, gewürzt und in Mehl, Ei und Panko (japanischem Paniermehl) gewendet. Panko sorgt für die charakteristische Knusprigkeit, die Katsu so unwiderstehlich macht.

Chicken Katsu wird oft als ein herzhaftes Hauptgericht serviert, begleitet von dampfendem Reis oder einer Schale Miso-Suppe. Dazu gesellen sich häufig knackige Krautsalatstreifen und eine würzige Katsu-Sauce, die dem Gericht eine süß-säuerliche Note verleiht. Diese Kombination macht es nicht nur zu einer vollwertigen Mahlzeit, sondern auch zu einem echten Wohlfühlessen.

In Japan hat Chicken Katsu seinen festen Platz sowohl im Alltag als auch bei besonderen Gelegenheiten. Es ist in vielen Bento-Boxen zu finden und wird gerne in Izakayas (japanischen Kneipen) serviert. Es ist auch ein beliebtes Gericht bei Familienfesten, da es sowohl Erwachsene als auch Kinder gleichermaßen begeistert.

Trotz seiner modernen Popularität hat Chicken Katsu eine reiche Geschichte, die seinen Weg in die japanische Esskultur erhellt. Ursprünglich adaptiert, um die westlichen Einflüsse in die japanische Küche einfließen zu lassen, hat es sich schnell als eigenständige Delikatesse etabliert. Heute steht Chicken Katsu für die gelungene Fusion verschiedener Kochtraditionen: ein knuspriges Abenteuer für alle, die neue Geschmäcker erleben möchten.

Chicken Katsu: japanisches Hähnchenschnitzel Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für den Reis: 300 g Sushi-Reis

3 EL Reisessig

2 EL Zucker

1/2 TL Salz Für den Krautsalat: 1 kleiner Kopf Weißkohl

2 Karotten optional

2 Frühlingszwiebeln optional

3 EL Reisessig

2 EL Sojasauce

1 EL Sesamöl

1 EL Zucker

1 TL frischer Ingwer gerieben

1 EL Sesam Für die Hähnchenschnitzel: 4 Hähnchenbrustfilets

Salz und Pfeffer nach Geschmack

130 g Mehl

80 g Panko-Paniermehl findest du online, z.B. hier 🛒

3 Eier

Pflanzenöl zum Frittieren Außerdem: 400 ml Tonkatsu-Soße z.B. online, hier erhältlich 🛒 Zubereitung Wasche den Sushi-Reis gründlich unter fließendem kaltem Wasser, bis das Wasser klar abläuft. Lass den Reis in einem Sieb gut abtropfen.

Koche den Reis nach Packungsanleitung in kochendem Salzwasser. Nimm den Topf vom Herd und lass den Reis 10 Minuten zugedeckt ruhen.

In der Zwischenzeit vermische Reisessig, Zucker und Salz. Gieße die Mischung zum Reis und vermenge alles vorsichtig und gründlich. Stelle den Reis beiseite.

Wasche und schneide derweil den Weißkohl in schmale Streifen. Schäle und reibe die Karotten. Schneide die Frühlingszwiebeln in feine Ringe.

Mische alle Dressing-Zutaten zu einer Salatsoße. Gib das Gemüse eine große Schüssel, gieße das Dressing darüber und vermische alles gründlich.

Würze die Hähnchenbrustfilets mit Salz und Pfeffer.

Bereite eine Panierstraße vor: Fülle dazu Mehl und Panko jeweils in einen tiefen Teller. Verquirle die Eier in einem weiteren Teller.

Wende das Fleisch in Mehl, ziehe es durch die verquirlten Eier und bedecke sie dann gut mit Panko-Paniermehl.

Erhitze Öl in einer großen Pfanne. Frittiere die Hähnchenstücke darin, bis sie goldbraun und durchgegart sind. Lass sie auf Küchenpapier abtropfen. Schneide das fertige Chicken Katsu in Streifen.

Verteile den Reis auf Teller und richte darauf die Hähnchen-Streifen an. Serviere das Chicken Katsu mit Krautsalat und Tonkatsu-Soße.

