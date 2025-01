Chicken Supreme: Kennst du dieses cremiges Hähnchengericht?

Hühnergerichte gibt es viele, doch wenige von ihnen sind so lecker wie Chicken Supreme. Der Name suggeriert ein edles Gericht, das man vielleicht in den Sternküchen der Welt erwarten würde. Und tatsächlich schmeckt das Gericht auch so. Die Zubereitung ist aber wirklich einfach. Das macht dieses Gericht zu einer perfekten Option für ein schnelles, leckeres Feierabendgericht oder ein gemütliches Abendessen in der Familie.

Rezept für Chicken Supreme

Die Bezeichnung Supreme trägt dieses Hühnergericht aus zwei Gründen. Suprême bezeichnet das beste Stück des Essens, in den meisten Fällen das Filet. Daher kommt auch bei diesem Gericht die Hühnerbrust zum Einsatz. Der zweite Grund für den Namen ist die Soße, die Sauce suprême. Im Deutschen wird diese schlicht und ergreifend mit „Geflügelrahmsoße“ übersetzt. Es handelt sich um eine klassische Soße der französischen Küche, die aus dem Chicken Supreme ein wahres Geschmackserlebnis macht.

Zwar stammt das Chicken Supreme aus Frankreich, besonders beliebt ist das Gericht aber in den USA. Dort wird gerne die stark vereinfachte Version gegessen, gebratene Hühnerbrust mit Pilzsuppe aus der Dose. Auch als Pizza-Topping ist Chicken Supreme sehr beliebt. Wir schauen uns heute allerdings nicht diese Versionen an, sondern orientieren uns an der klassischen Zubereitung. Das Ergebnis ist saftiges Fleisch in einer cremig-sahnigen Soße mit frischen Champignons. Mir läuft jetzt schon das Wasser im Mund zusammen.

Verwende nach Möglichkeit Hühnerbrust mit Haut. Diese verhindert das Austrocknen des Fleisches und macht es besonders zart und saftig. Findest du diese nicht, kannst du auch gehäutetes Filet benutzen. Beachte dann jedoch, dass du gegebenenfalls die Garzeit so anpassen musst, dass das Fleisch nicht trocken wird. Serviere das fertige Chicken Supreme mit Kartoffelbrei oder frischem Weißbrot. Dieses nimmt die köstliche Soße besonders gut auf. Lecker!

Probiere auch unsere anderen einfachen Gerichte mit Huhn, wie dieses One-Pot-Rosmarinhähnchen, Hähnchen in Parmesan-Soße oder Paprika-Sahne-Hähnchen aus dem Ofen.