Chickles: Nach diesem Snack aus Käse und Gewürzgurken sind gerade alle verrückt

Wer hätte gedacht, dass die saure Gurke es mal zu einem angesagten Trendfood bringen würde? Tatsächlich aber ist die Gewürzgurke aktuell der kulinarische Star im Internet. Zusammen mit geschmolzenem Käse wird aus der Gurke ein Snack, nach dem nicht nur die ganze Welt verrückt ist, sondern der auch schnell zuzubereiten ist. Wir haben ein bisschen in unserer Redaktions-Küche ausprobiert und den Chickle ein wenig abgewandelt. Das sind unsere drei leckeren Interpretationen des Käse-Gurken-Snacks.

Chickles: Bei diesem Snack musst du in die saure Gurke beißen

Eingelegte saure Gurken sind nicht dafür bekannt, besonders sexy zu sein. Umso mehr erstaunt es, dass es ausgerechnet Gewürzgurken zum derzeit angesagtesten Food-Trend auf Social Media geschafft haben. Chickle nennt sich der knusprige Snack, der aus einer eingelegten Gurke besteht, die in geschmolzenem Käse eingelegt wird.

Hat dich das Chickles-Fieber gepackt, dann solltest du dir unsere drei Varianten des Snacks nicht entgehen lassen. Wir verfeinern die klassische Variante einmal mit Schinken, verstecken die Gurke in einem Käse-Muffin und verwandeln sie in leckere Käse-Gurken-Cracker für den nächsten Filmabend.

Bei unseren Käse-Gurken-Muffins kommen Käseliebhaber so richtig auf ihre Kosten. Aus Blätterteig schneidest du runde Teigkreise, legst damit eine Muffinform aus und füllst sie dann mit einer Mischung aus Chio-Cheese-Dip und klein geschnittenen Gewürzgurken. Zum Schluss kommt noch eine eingelegte Gurke in die Mitte jedes Muffins, die dann für 15 Minuten gebacken werden. Highlight: Beim Reinbeißen zerläuft der flüssige Käse. So gut.

Unsere zweite Interpretation sind Käse-Gurken-Cracker als Snack zum nächsten Filmabend. Hierfür legst du Käsescheiben auf ein Backblech, verteilst saure Gurkenscheiben darauf und backst alles so lange im Ofen, bis der Käse zerlaufen und knusprig ist. Danach schneidest du den Käse noch in mundgerechte Cracker. Den Käse-Cracker werden dir deine Freunde garantiert aus den Händen reißen. Mach am besten gleich ein bisschen mehr davon.

Unsere letzte Idee ist der Original-Chickle recht ähnlich. Allerdings haben wir noch Schinken hinzugefügt. Käse, Schinken und saure Gurken sind schließlich eine unschlagbare Kombination. Überzeug dich selbst.

Wir lieben Snacks. Deshalb haben wir noch mehr davon für dich. Von diesen gefüllten Käseröllchen können wir ebenfalls nicht genug bekommen. Schon mal Chips aus Salami gemacht? Die Salami-Chips mit Käse-Dip sind ebenfalls ein leckerer Begleiter zu einem Filmabend. Für den süßen Hunger empfehlen wir Blätterteigstangen mit Nutella.