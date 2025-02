Köstliches Chinakohl-Curry: So schnell zauberst du ein wärmendes Gericht

Curry ist ein Rezept, das ich immer essen könnte. Und dank seiner unzähligen Zubereitungsmöglichkeiten wirst du immer wieder etwas Neues entdecken. Dieses Chinakohl-Curry schmeckt köstlich und passt perfekt zum Jahresanfang.

Chinakohl-Curry bietet sich auch perfekt zum Vorkochen an

Dieses Rezept für Chinakohl-Curry lässt sich superschnell nachkochen. Es bietet sich auch an, es abends vorzukochen und am nächsten Tag mit auf die Arbeit zu nehmen. Du kannst beim Gemüse variieren und alles verwenden, was du möchtest oder noch im Kühlschrank findest. Kichererbsen sind eine gut passende Ergänzung, die du im letzten Schritt während des Köchelns hinzugeben kannst. Wenn du weiteres Gemüse, wie beispielsweise Zucchini, hinzufügen möchtest, brate dieses im ersten Schritt zusammen mit Tofu, Zwiebeln und Knoblauch an.

Du kannst dieses leckere Chinakohl-Curry einfach so pur genießen oder dir zusätzlich noch etwas Reis kochen und es damit anrichten. So oder so wirst du am Ende ein köstliches Gericht haben, das erstaunlich schnell zubereitet, lecker und dank seines bunten Gemüses schön anzusehen ist.

Die Zubereitung für das Chinakohl-Curry ist kinderleicht, immerhin kochst du es komplett in einer Pfanne oder einem Wok. Mit einer Wokpfanne 🛒 bekommst du definitiv keine Platzprobleme. Achte einfach darauf, dass du genug Platz für all deine Zutaten hast. Beginne damit, die Karotten, Zwiebel, Tofuwürfel und Knoblauchzehen anzubraten. Anschließend kannst du die Currypaste hinzugeben. Bedenke, dass das Curry umso schärfer wird, je länger die Paste brät. Gib den Chinakohl dazu, rühre ihn ein paar Mal durch und übergieße am Ende alles mit der Kokosmilch. Zum Schluss gibst du die Paprika hinzu und lässt alles etwa zehn Minuten köcheln. Lass dir das Chinakohl-Curry schmecken!

Wenn du Lust auf mehr Curry-Rezepte hast, dann schaue dich auf Leckerschmecker um. Eine spannende Kreation ist ohne Frage unser Kürbis-Wirsing-Curry. Für noch mehr Kürbis-Action ist auch dieses Kürbis-Brokkoli-Curry absolut zu empfehlen. Und herrlich cremig wird es mit diesem Erdnuss-Curry.

Chinakohl-Curry Dominique 4.12 ( 63 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 Karotten

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

200 g Tofu

1 EL neutrales Pflanzenöl

2 EL rote Currypaste

500 g Chinakohl

1 Dose Kokosmilch 400ml

1 TL Salz

1 Paprika grün Zubereitung Schäle Karotten, Zwiebel und Knoblauchzehen. Schneide die Möhre in Scheiben, die Zwiebel in halbe Ringe und hacke den Knoblauch klein. Schneide den Tofu in Würfel.

Brate Tofu, Zwiebelringe, Möhre und Knoblauch in einer großen Pfanne an, bis der Tofu leicht gebräunt und die Zwiebeln leicht glasig sind. Gib die rote Currypaste dazu und brate sie kurz mit an.

Wasche währenddessen den Chinakohl, schneide ihn in Streifen und vermenge ihn in der Pfanne mit den anderen Zutaten. Rühre ihn einige Male um, bevor du die Kokosmilch in die Pfanne schüttest. Salze die Mischung nach Geschmack.

Schneide die Paprika in Streifen und füge sie ebenfalls hinzu. Lass alles für etwa 10 Minuten köcheln.

