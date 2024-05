Scharf, würzig, lange haltbar: So stellst du leckeres chinesisches Chiliöl her

Manchmal sind es die kleinen Details, die ein Gericht verwandeln. Sie machen aus schnell gekochten Nudeln oder Reis ein unvergessliches Mittagessen. Dieses chinesische Chiliöl ist genau so ein Detail, das Gerichte wunderbar aufwerten kann. Also schnapp dir etwas Öl und ein paar Gewürze und erweitere deinen kulinarischen Horizont!

Einmal gemacht, nie wieder ohne: chinesisches Chiliöl

Chiliöl findet man besonders häufig in chinesischen Restaurants und Imbissen. Oft stehen dort kleine Porzellan-Döschen mit einer knallroten Flüssigkeit auf dem Tisch. Jedes Restaurant hat sein eigenes Geheimrezept und seine eigenen Kniffe, um Chiliöl herzustellen. Seit ich das erste Mal chinesisches Chiliöl gegessen habe, ist es aus meiner Küche zu Hause nicht mehr wegzudenken. Ich benutze es als Dip für Dumplings oder mache mir schnelle Nudeln damit. Manchmal brate ich auch Tofu darin an, lasse allerdings die Festbestandteile weg, damit diese nicht anbrennen. Es ist einfach herzustellen und hält sich im Kühlschrank bis zu sechs Monate – bei mir ist allerdings noch kein Glas chinesisches Chiliöl so alt geworden.

Ich verwende für meine Version gerne eine Kapsel schwarzen Kardamom, der zum Beispiel auch in Pho-Suppe Verwendung findet. Falls du keine ganze Packung davon kaufen möchtest, kann dieser ohne Probleme ausgelassen werden. Szechuan-Pfeffer ist allerdings eine Anschaffung, die sich auf jeden Fall lohnt. Er kribbelt beim Essen etwas auf der Zunge und macht das chinesische Chiliöl so nicht nur geschmacklich, sondern auch vom Mundgefühl zu einem Erlebnis.

Chinesisches Chiliöl kann einen gehörigen Kick haben – schon oft saß ich mit Schweißperlen auf der Stirn und tränenden Augen im Restaurant. Das muss allerdings nicht sein. Wenn du es etwas milder haben möchtest, kannst du das Chilipulver mit Paprikapulver ersetzen oder schauen, dass du mildere Chiliflocken verwendest. Viel Spaß beim Experimentieren!

Eine Idee zur Anwendung deines neuen Chiliöls ist zum Beispiel dieser chinesische Gurkensalat. Oder du machst es wie ich und verwendest es als Dip für Dumplings, zum Beispiel mit einer Kartoffel-Gemüsefüllung. Falls du dir nicht sicher sein solltest, ob du das richtige Chilipulver gekauft hast, schau doch mal in unseren Guide, der den Unterschied zwischen Chili und Peperoni erklärt.