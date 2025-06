Chocolate-Chip-Kuchen: einfach gebacken, einfach lecker

Du kennst sicher das Gefühl, wenn der Duft von frisch gebackenem Kuchen durch die Küche zieht und sofort Kindheitserinnerungen weckt. Ein Chocolate-Chip-Kuchen vereint genau diese warme Nostalgie mit dem unwiderstehlichen Geschmack von zarter Vanillecreme und Schokoladenstückchen. Dieser amerikanische Klassiker gelingt auch Backanfängern mühelos und verwandelt deine Küche in eine kleine Bäckerei voller Gemütlichkeit.

Chocolate-Chip-Kuchen: einfaches Rezept für Backanfänger

Der Chocolate-Chip-Kuchen ist eine Weiterentwicklung der berühmten Chocolate-Chip-Cookies aus den USA. Sie wurden bereits in den 1930er Jahren von Ruth Wakefield in ihrem Toll House Inn kreiert. Sie traten wenig später ihren Siegeszug an und die Zubereitungsart entwickelte sich schnell weiter und fand ihren Weg auch in saftige Rührkuchen, Muffins oder andere Gebäcke.

Die Zutaten dieses Kuchens sind bewusst einfach gehalten: Butter verleiht ihm seine saftige Textur, während Eier für die nötige Bindung sorgen und Mehl das Grundgerüst bildet. Natron und Backpulver sorgen dafür, dass er herrlich fluffig wird, Sauerrahm macht ihn wunderbar saftig. Das Herzstück bilden aber natürlich die Schoko-Tröpfchen, die beim Backen leicht schmelzen und kleine Schokoladentaschen im Teig bilden. Vanilleextrakt rundet den Geschmack ab und verleiht dem Kuchen seine charakteristische warme Note.

Trotz seiner Einfachheit ist der Chocolate-Chip-Kuchen etwas ganz Besonderes. Du kannst ihn warm mit einer Kugel Vanilleeis servieren oder kalt als nachmittäglichen Snack genießen. Du kannst ihn zudem gut aufpeppen und beispielsweise gehackte Nüsse, hinzufügen. Experimentiere auch gern mit verschiedenen Schokosorten.

Chocolate-Chip-Kuchen Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 9 Stücke Kochutensilien (23 × 23 cm, online z.B. hier 🛒 1 quadratische Backform Zutaten 1x 2x 3x 250 g Mehl Type 405

1 TL Natron

1 TL Backpulver

1 EL Speisestärke

1/2 TL Zimt

1/4 TL Salz

150 g weißer Zucker + etwas mehr zum Bestreuen

2 Eier

115 g weiche Butter

1 EL Vanilleextrakt

250 ml Sauerrahm

90 g Schoko-Tröpfchen Zartbitter + etwas mehr zum Bestreuen Zubereitung Heize den Backofen auf 175 °C Ober-/Unterhitze vor, fette die Backform ein und lege sie mit Backpapier aus.

Vermische in einer großen Schüssel Mehl, Natron, Backpulver, Speisestärke, Zimt und Salz. Stelle die Mischung beiseite.

Gib in eine weitere große Schüssel weißen Zucker, Eier, Butter, Vanilleextrakt und Sauerrahm. Verrühre alles mit dem Handrührgerät auf mittlerer Stufe für 1 Minute, bis es gerade vermischt ist. Wichtig: Rühre die feuchten Zutaten nicht zu lange.

Füge die trockenen Zutaten hinzu und mixe mit dem elektrischen Rührgerät auf hoher Stufe für 2-3 Minuten, bis der Teig heller wird und sehr gut vermischt ist.

Hebe die Schoko-Tröpfchen unter, bis sie gut verteilt sind.

Gib den Teig in die vorbereitete Form und verteile ihn gleichmäßig. Streue zusätzliche Schoko-Tröpfchen und weißen Zucker (etwa 1 EL) darüber.

Backe den Kuchen für rund 35 Minuten. Mache die Stäbchenprobe.

Öffne die Ofentür leicht, um die heiße Luft entweichen zu lassen, nimm dann den Chocolate-Chip-Kuchen vollständig heraus und lass ihn abkühlen.

