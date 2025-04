Diese fluffigen Chocolate-Chip-Muffins sind zum Verlieben

Für mich gibt es kaum etwas Schöneres als den Duft von frisch aufbackenden Muffins im Ofen, der sich langsam in der Wohnung ausbreitet. Abgesehen davon natürlich, die kleinen Köstlichkeiten direkt zu vernaschen, solange sie noch warm sind. Mit diesem Rezept für herrliche Chocolate-Chip-Muffins backst du dir fluffige Glücklichmacher auf.

Chocolate-Chip-Muffins: So werden sie wunderbar fluffig

So simpel und doch so gut: Diese Chocolate-Chip-Muffins sind der Beweis, dass es ganz oft die Klassiker sind, die am Ende am glücklichsten machen. Diese kleinen Leckereien kannst du zu jeder Gelegenheit mitbringen und wirst garantiert alle begeistern.

Die Muffins sind nicht nur kinderleicht nachgemacht. Dank der Kombination aus Buttermilch und Natron wird der Teig besonders luftig. Die Mischung aus Öl, Butter und Zucker sorgt gleichzeitig dafür, dass sie schön saftig bleiben. In Verbindung mit den Schokodrops holst du dir spielend einfach Café-Feeling in dein Zuhause.

Diese Muffins sind die perfekte Wahl, wenn du etwas richtig Leckeres, aber nicht allzu Kompliziertes backen möchtest. Der Teig ist im Nu vorbereitet und braucht dann auch nicht lange im Backofen, sodass du die Muffins schnell anrichten oder selbst genießen kannst.

Für den Teig brauchst du nicht einmal einen Mixer, du kannst ihn einfach mit einem Schneebesen zusammenrühren. Achte aber darauf, dass du nicht zu lange rührst, damit die Muffins am Ende schön zart werden. Egal, ob als Überraschung auf dem nächsten Geburtstag oder einfach für dich: Diese Chocolate-Chip-Muffins sind ein Muss!

Chocolate-Chip-Muffins Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 12 Stück Kochutensilien z.B. online hier 🛒 1 Muffinblech Zutaten 1x 2x 3x 320 g Weizenmehl Type 405

1/2 TL Zimt

1/4 TL Salz

1 EL Speisestärke

2 TL Backpulver

1 TL Natron

60 g Butter

80 ml Pflanzenöl

2 Eier Größe M

240 ml Buttermilch

200 g Zucker

150 g Schokodrops Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Vermenge Mehl, Zimt, Salz, Speisestärke, Backpulver und Natron gleichmäßig miteinander.

Schmilz die Butter in der Mikrowelle oder über einem Wasserbad und lass sie kurz abkühlen.

Verquirle in einer anderen Schüssel Butter, Öl, Eier, Buttermilch und Zucker.

Gib nun die trockenen Zutaten zur Butter-Öl-Mischung und verrühre es, bis ein gleichmäßiger Teig entsteht. Hebe zuletzt die Schokodrops unter.

Lege ein Muffinblech mit 12 Papierförmchen aus und verteile den Teig gleichmäßig in ihnen.

Backe die Muffins für 15-20 Minuten und überprüfe mit einem Zahnstocher, ob sie fertig sind.

