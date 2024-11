Chocolate-Chip-Bagels: Schokoladengenuss zum Frühstück

Bagels sind in den USA ein gängiges Frühstück. Hierzulande haben sie hippe Bäckereien allerdings bisher eher weniger verlassen. Das wollen wir ändern! Um schon morgens was für den hohlen Zahn zu haben, berieten wir süße Bagels zu. Genauer gesagt Chocolate-Chip-Bagels. Probier sie gleich aus – du wirst sie lieben!

Rezept für Chocolate-Chip-Bagels

New York City ist für seine Bagels bekannt. Die Einwohner der Stadt brüsten sich damit, dass Bagels nirgendwo auf der Welt so gut schmecken wie bei ihnen. Das mag sein, doch seien wir ehrlich: Wie viele von uns werden es in ihrer Lebenszeit schaffen, den Big Apple selbst zu besuchen? Da muss ganz klar eine Alternative her. Wie wäre es, Bagels einfach selbst zu machen? Das ist gar nicht so schwer, wie du vielleicht denkst.

Bagels stammen ursprünglich aus der jüdischen Küche Krakaus und fanden ihren Weg über Einwanderer des späten 19. Jahrhunderts in die USA und nach Kanada. Dort etablierten sie sich als klassisches Frühstücksgebäck. Heutzutage gibt es Bagels mit allerlei Toppings und Füllungen, von Mohn über Sesam bis hin zu süßen Zugaben wie Zimt oder Rosinen. Oder, in unserem Fall: als Chocolate-Chip-Bagels.

Unsere Chocolate-Chip-Bagels bestehen aus einem Hefeteig, den wir mit einigen Schokoladenstücken versehen. Nachdem wir den Teig in die klassische Bagel-Form gebracht haben, wird er, wie es üblich ist, kurz in kochendem Wasser blanchiert. Dieses kurze Kochen bringt das Gluten, also Klebereiweiß an der Außenseite der Bagels dazu, zu denaturieren: Es bildet sich eine dünne Haut. Diese wird beim anschließenden Backen wunderbar knusprig.

Chocolate-Chip-Bagels sind das perfekte Frühstück für Fans von Naschereien schon am Morgen. Iss sie mit etwas Butter oder verfeinere sie, wie wir auch, mit einer abgeschmeckten Frischkäsecreme und etwas Nutella. Mmh, das schmeckt und macht glücklich!

Du kannst von Bagels nicht genug bekommen? Dann backe doch mal eine Regenbogenversion des Gebäcks nach. Pizza-Bagels stehen ebenfalls hoch im Kurs, ob als Snack oder einfaches Abendessen. Und für diejenigen, die es zum Frühstück eher deftig mögen, ist dieser Bagel mit Rührei und Bacon die beste Wahl.