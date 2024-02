Churros-Waffeln: Andalusisches Spritzgebäck zum Nachbacken

Churros sind eine Art längliche Krapfen, die aus Brandmasse zubereitet und anschließend in heißem Fett frittiert werden. Auf Weihnachts- und Jahresmärkten gehört das spanische Spritzgebäck seit Jahren zum festen kulinarischen Angebot. Churros gibt es aber auch in Waffelform und können zu Hause ohne großen Aufwand nachgebacken werden. Wir zeigen dir, wie das geht.

Churros-Waffeln: schmecken selbst gemacht besonders gut

Süß, knusprig und leicht fettig – so schmecken Churros. Die länglichen und in Zimt und Zucker getauchten Waffeln sind ein beliebtes Gebäck, das häufig auf Jahrmärkten verkauft wird. Ein wenig erinnern sie an unsere Krapfen. Churros stammen ursprünglich aus Andalusien, wo sie oft an kleinen Ständen überall in der Stadt verkauft und gern zu jeder Tageszeit gegessen werden. Möchtest du das leckere Spritzgebäck selbst mal wieder naschen, musst du aber nicht auf den nächsten Markt warten, sondern kannst sie dir einfach selbst backen. Alles, was du dafür brauchst, ist ein Waffeleisen.

Die Basis der Churros-Waffeln ist ein klassischer Brandteig. Dieser wird warm aus Sahne, Butter, Mehl, Zucker und Eiern in einem Topf hergestellt und anschließend frittiert. Bei den Waffeln ersetzen wir den Schritt des Frittierens aber und backen die Churros-Waffeln einfach in einem Waffeleisen.

Besonders gut schmecken die Churros-Waffeln, wenn du sie nur mit Zimt und Zucker bestreust, noch warm vernascht. Du kannst sie auch mit flüssiger Schokolade oder einer fruchtigen Soße verzieren. Sahne oder eine Kugel Eis sind ebenfalls ein guter Begleiter zu den Waffeln.

Hast du Churros schon mal in Form einer Torte probiert? Dann solltest du dir das Rezept für die Churros-Torte mit Ananas nicht entgehen lassen. Die Kreation aus dem knusprigen Gebäck in Kombination mit fruchtiger Ananas und einer Limettencreme ist viel zu schade, um sie allein zu essen und ein Highlight auf jeder Kaffeetafel. Mindestens genauso schmackhaft wie Churros-Waffeln sind klassische Krapfen, deren Zubereitung ebenfalls unkomplizierter ist als gedacht. Und bist du auf den Geschmack von Brandteig-Gebäck gekommen, probiere dich doch mal an selbstgemachten Berlinern mit Marmeladenfüllung.