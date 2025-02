Rustikal frühstücken: Ciabatta-Brötchen ohne Kneten

Gute Brötchen – und Brot – brauchen nicht viel. Mehl, Wasser, Salz und Zeit sind oftmals die einzigen Zutaten, manchmal kommt auch noch Hefe dazu. Mehr ist nicht nötig, um etwas ganz besonders Leckeres zuzubereiten. Ciabatta-Brötchen sind ein gutes Beispiel dafür. Sie sind außen knusprig, innen weich und ganz besonders luftig – perfekt als Frühstücksbrötchen, Sandwichbasis oder auch einfach nur so, so lecker sind sie.

Ciabatta-Brötchen ohne Kneten: vier Zutaten und etwas Zeit

Ciabatta ist ein Brotklassiker aus Italien, den es noch gar nicht so lange gibt, wie du vielleicht vermutest. Das Forschungsinstitut Istituto Nazionale di Sociologia Rurale sagt aus, dass das Brot im Jahr 1982 in Venetien von Bäcker Arnaldo Cavallari entwickelt wurde. Der Name Ciabatta bedeutet übersetzt „Pantoffel“ und beschreibt die typische flache Form des Brotlaibs. Ciabatta-Brötchen müssten nach italienischer Regelung also eigentlich Ciabattini heißen, also „kleine Pantoffeln“. Aber wir bleiben beim einfacheren Namen.

Der Teig für Ciabatta-Brötchen besteht aus nur wenigen Zutaten. Neben Weizenmehl, Salz, Hefe und Wasser brauchst du nur etwas Olivenöl. Die wichtigste Zutat ist jedoch Zeit. Je länger der Teig nämlich ruht, desto intensiver entwickelt sich das Aroma. Dieses Rezept setzt daher auf eine lange kalte Gehzeit 🛒 im Kühlschrank, wodurch sich noch mehr Geschmack entfaltet. Das führt auch dazu, dass die Brötchen sehr gut bekömmlich sind.

Zwar musst du den Teig nicht kneten, aber etwas ist trotzdem notwendig, damit die Ciabatta-Brötchen besonders luftig werden: Du musst ihn vorsichtig falten, damit die Luft im Teig bleibt und die typischen großen Poren entstehen. Das geschieht bis zu drei Mal, bevor alles über Nacht in den Kühlschrank wandert.

Beim Backen am nächsten Tag entwickeln die Ciabatta-Brötchen eine wunderschön knusprige Kruste. Besonders gut gelingt das mit Wasserdampf im Ofen, zum Beispiel durch eine Schale mit Wasser oder das Besprühen des Teigs mit Wasser vor dem Backen. Dann ist es auch schon vollbracht und du kannst die besten Brötchen genießen, die du dir vorstellen kannst.

Mit unseren Brötchenrezepten musst du erst einmal keine Bäckerei mehr aufsuchen. Backe auch mal einfache Sonntagsbrötchen oder Dinkel-Skyr-Brötchen. Auch Haferflockenbrötchen sind wirklich lecker.

Ciabatta-Brötchen Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gehzeit 10 Stunden Std. Gesamtzeit 10 Stunden Std. 45 Minuten Min. Portionen 8 Stück Zutaten 1x 2x 3x 500 g Weizenmehl Type 550

5 g Trockenhefe

10 g Salz

350 ml Wasser lauwarm

1 EL Olivenöl Zubereitung Vermische das Mehl mit der Trockenhefe und dem Salz in einer großen Schüssel. Gieße das lauwarme Wasser dazu und rühre alles mit einem Holzlöffel grob zusammen. Gib auch das Olivenöl dazu und vermische den Teig, bis keine trockenen Stellen mehr zu sehen sind. Achtung: Der Teig bleibt sehr weich und klebrig.

Lass den Teig abgedeckt an einem warmen Ort ca. 2 Stunden gehen, bis er sich mindestens verdoppelt hat. Dehne und falte ihn während dieser Zeit alle 30 Minuten, indem du eine Teigseite vorsichtig nach oben ziehst und zur Mitte faltest. Wiederhole das mit allen vier Seiten. Dadurch wird der Teig stabiler und bekommt später die typischen Poren.

Fülle den Teig in eine eingeölte Dose mit Deckel und stelle ihn für mindestens 8 bis zu 20 Stunden in den Kühlschrank.

Bestreue eine Arbeitsfläche großzügig mit Mehl und kippe den Teig darauf. Ziehe ihn vorsichtig in eine rechteckige Form, ohne ihn zu drücken oder zu kneten. Schneide mit einem Teigschaber oder einem scharfen Messer 8 gleich große Stücke ab und lege sie direkt auf ein mit Backpapier belegtes Blech.

Lass die Teigstücke abgedeckt noch einmal 30 Minuten ruhen. Heize währenddessen den Backofen auf 230 °C Ober-/Unterhitze vor und stelle eine feuerfeste Schale mit Wasser auf den Boden des Ofens.

Backe die Ciabatta-Brötchen für 20–25 Minuten, bis sie eine goldbraune Kruste haben. Lass sie auf einem Gitter auskühlen.

