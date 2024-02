Cocktail Blue Lagoon: schmeckt wie Urlaub an der Côte d’Azur

Geht dir das Schmuddelwetter auch so auf die Nerven? Kein Wunder, es ist weder winterlich noch frühlingshaft, man hat vielmehr das Gefühl, als hätte der Herbst sein großes Comeback – und das im Februar! Da hilft nur eins: Sommergefühl ins Glas holen, und zwar mit einem leuchtend blauen Cocktail, dem Blue Lagoon.

Französischer Cocktailgenuss: Blue Lagoon

Wer den Blue Lagoon sieht, bei dem startet sofort ein sommerliches Kopfkino: Man kann förmlich spüren, wie man an einer blauen Lagune liegt, das Wasser glitzert im Sonnenschein, dieselben Sonnenstrahlen kitzeln auf der Haut. Hach, herrlich! Das sind Gedanken, mit denen wir uns durch die trüben Wintertage bringen, und dabei hilft dieser französische Cocktail.

Sein Name ist Programm, denn die leuchtend blaue Farbe des Blue Lagoon verzaubert. Der Drink mit französischen Wurzeln wird mit Blue Curaçao und Wodka gemixt. Für die Zubereitung empfiehlt sich ein Cocktailshaker, in den du zunächst Eiswürfel füllst. Dann kommen die soeben genannten Spirituosen dazu und es wird kurz und kräftig geschüttelt. Fühlt sich der Shaker kalt an und ist ein wenig beschlagen, hat der Inhalt die perfekte Temperatur.

Gieße ihn in ein Glas, in das du zuvor frische Eiswürfel gefüllt hast. Nun füllst du den Blue Lagoon noch mit Zitronenlimonade auf, garnierst ihn mit einer Zitronenscheibe – und fertig ist der sommerliche Drink. Wer Lust hat, gibt übrigens noch einen Spritzen Zitronensaft oder Limettenlikör dazu.

Du besitzt keinen Cocktailshaker? Dann mische den Blue Lagoon am besten direkt im Glas.

Vor allem am Wochenende macht es Spaß, sich einen außergewöhnlichen Cocktail zu mixen. Neben Klassikern wie dem Gin Tonic oder dem Aperol Spritz sind es die etwas unbekannteren Drinks, die es zu entdecken gilt. Kennst du schon den pikanten Chili-Zitrus-Smash? Unbedingt probieren solltest du außerdem den Sarti Spritz, der uns neuerdings verzaubert. Aber auch der Blutorangen Rosé Spritz oder der Italian Martini machen Lust auf Genuss. Natürlich immer in Maßen, ist doch klar.