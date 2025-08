Herzhaft, bunt, lecker: warmer Couscous-Salat mit Tofu

Langsam steigen die Temperaturen wieder und der Sommer scheint zurückzukommen. Zeit für leckere Sommersalat wie diesen Couscous-Salat mit Tofu. Er sättigt nicht nur, sondern bringt auch frische Aromen auf den Teller und ist schnell zubereitet.

So gelingt dir der warme Couscous-Salat mit Tofu

Couscous stammt ursprünglich aus der nordafrikanischen Küche, insbesondere aus Ländern wie Marokko, Algerien und Tunesien. Dort gehört er zu den Grundnahrungsmitteln und spielt sowohl in der Alltagsküche als auch bei festlichen Anlässen eine wichtige Rolle. Während Couscous traditionell oft mit geschmortem Fleisch oder Gemüse serviert wird, hat sich in Europa in den letzten Jahren die Variante mit Salat durchgesetzt.

Für den Salat lassen wir den Couscous in heißer Gemüsebrühe quellen. Währenddessen marinieren wir den Tofu mit Sojasoße, Paprikapulver und einem Esslöffel Olivenöl. Anschließend braten wir ihn in einer Pfanne an. Danach rösten wir noch Paprika- und Möhrenstreifen in der Pfanne. Zum Schluss geben wir noch den Couscous hinzu und schmecken alles mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft ab. Richte den warmen Couscous-Salat mit gehackter Petersilie oder Koriander an.

Was diesen Salat besonders macht, ist seine Vielseitigkeit. Du kannst ihn im Sommer lauwarm auf der Terrasse genießen, aber auch an kühleren Tagen schmeckt er wunderbar. Der warme Couscous-Salat mit Tofu eignet sich außerdem hervorragend zum Mitnehmen – für ein Mittagessen im Büro oder ein Picknick im Park.

Probiere das Rezept gleich selber aus und bringe etwas Abwechslung und Leichtigkeit in deine Alltagsküche.

Warmer Couscous-Salat mit Tofu Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 200 g Couscous

250 ml Gemüsebrühe

200 g Tofu online hier erhältlich 🛒

2 EL Sojasoße

1 TL Paprikapulver

3 EL Öl

2 Paprikas rot oder gelb

2 Karotten

frische Petersilie oder Koriander

Salz und Pfeffer

1-2 TL Zitronensaft Zubereitung Lasse den Couscous nach Packungsanweisung in heißer Gemüsebrühe quellen. Lockere ihn anschließend mit einer Gabel auf und stelle ihn zur Seite.

Schneide den Tofu in 2 cm große Würfel. Mariniere ihn in einer Schüssel mit Sojasoße, Paprikapulver und 1 EL Öl.

Wasche die Paprikas, entferne das Kerngehäuse und schneide sie in dünne Streifen.

Schäle die Karotten und schneide sie ebenfalls in Streifen.

Schneide Petersilie oder Koriander klein.

Erhitze 1 EL Öl in einer Pfanne und brate den Tofu darin von allen Seiten an. Nimm ihn danach aus der Pfanne und stelle ihn beiseite.

Gib erneut 1 EL Öl in die Pfanne und brate Paprika und Möhren darin an. Füge den Couscous hinzu und vermische alles gut. Schmecke mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft ab.

Serviere den warmen Couscous-Salat mit den gebratenen Tofuwürfeln und Petersilie oder Koriander.

