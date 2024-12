Crème brûlée aus der Heißluftfritteuse? Ja, das klappt

Crème brûlée ist ein absoluter Klassiker der französischen Küche und auf vielen Restaurantmenüs ein Dauergast. Auch zu Hause versuchen sich viele an dem leckeren Dessert. Manchmal gelingt das, manchmal nicht. Die Lösung, um dem Versagen vorzubeugen: Crème brûlée aus der Heißluftfritteuse. Wie das geht und warum das die Lösung – gerade für Kochanfänger und -anfängerinnen – ist, erfährst du hier.

Einfach, aber eindrucksvoll: Crème brûlée aus der Heißluftfritteuse

Es gibt sie seit dem 17. Jahrhundert und sie ist vermutlich eines der bekanntesten Desserts der Welt: Crème brûlée. Der französische Koch François Massialot veröffentlichte es 1691 erstmals in seinem Buch Nouveau Cuisine Royale et Bourgeois, also „Neue königliche und bürgerliche Küche“. Dabei handelt es sich um eine Creme aus Eigelb, Milch, Sahne und Zucker, mit ein wenig Vanille aromatisiert. Das Besondere und gleichzeitig das, was dem Dessert seinen Namen gibt, ist, dass sie vor dem Servieren mit einer Zuckerkruste versehen und abgeflämmt wird.

Crème brûlée lässt man klassisch in einem Wasserbad bei nicht zu hoher Temperatur langsam stocken. Das kann jedoch in die Hose gehen, besonders bei Menschen, die nicht regelmäßig in der Küche stehen. Wie gut, dass es dieses Rezept für Crème brûlée aus der Heißluftfritteuse gibt. Hierfür brauchst du kein Wasserbad. Durch den gleichmäßigen Luftstrom, der die kleinen Schälchen umgibt, werden diese auch ohne Wasserbad gleichmäßig gegart.

Beginne damit, Milch und einen Teil der Sahne mit Vanille und Zucker aufzukochen. Dann vermischst du alles mit der restlichen, kalten Sahne und rührst vorsichtig die Eigelbe ein. Fülle die Masse in kleine, ofenfeste Schälchen – auch Kokotten genannt – und stelle sie in den Korb der Fritteuse. Backe sie für 25 bis 30 Minuten, bis sie fertig gestockt sind. Kühle sie ab und bestreue sie vor dem Servieren mit einer dünnen Schicht braunem Zucker. Flambiere diesen mit einem kleinen Brenner – oder koche ein Karamell und verteile es auf den abgekühlten Crème brûlées aus der Heißluftfritteuse.

