Croissant mit Guacamole und pochiertem Ei: ein Genussfrühstück

Es geht doch nichts über ein paar frisch gebackene Croissants zum Frühstück. Der Duft, das knusprige Krümel-Chaos auf dem Teller, der buttrige Geschmack – für dieses Gebäck wurde der Blätterteig erfunden, den wir so lieben. Oder kam zuerst der Blätterteig und dann das Croissant? Eine uralte Frage. Während wir darüber nachgrübeln, nehmen wir einen großen Bissen von unserem Croissant mit Guacamole und pochiertem Ei und erfreuen uns des Lebens.

Croissant mit Guacamole und pochiertem Ei: viele Möglichkeiten

Das kannst du auch – mit diesem tollen Rezept. Wenn du leidenschaftlich gern backst, dann schreckst du sicher nicht davor zurück, Croissants selbst herzustellen. Das könntest du theoretisch ganz einfach tun, mit fertigem Blätterteig und ein paar Handgriffen. Oder du kaufst Aufbackware, auch lecker. Oder aber du bereitest in stundenlanger Arbeit in der Küche einen Blätterteig selbst zu. Wenn du dich auf dieses Backabenteuer begibst, hast du meinen größten Respekt.

Ich begebe mich aber lieber zum nächsten Bäcker. Dort kaufe ich ofenfrische, duftende, herrliche Croissants… mit Guacamole und pochiertem Ei werden sie zu einem Festmahl. Auf geht’s: nimm reife Avocados, sehr fein gewürfelte Tomaten, etwas Zitronensaft, gepresste Knoblauchzehen und einen kleinen Klecks Naturjoghurt, für etwas mehr Cremigkeit. Das alles mischt du zusammen zu einer leckeren Guacamole. Streiche sie auf das aufgeschnittene Croissant und dekoriere es, wenn du Lust hast, mit ein paar Avocadoscheiben, Feldsalat und getrockneten Tomaten. Auch Oliven und zerbröselter Feta schmeckt wunderbar dazu.

Damit aber noch nicht genug! Wir wollen unser Croissant mit Guacamole und einem pochierten Ei genießen. Dafür kochst du Wasser in einem Topf auf und fügst Essig hinzu. Schlage ein Ei auf und gib es in eine kleine Schüssel. Reduziere die Hitze, rühre im Topf um und erzeuge so einen Strudel. Dann gibst du das Ei hinein und lässt es etwa 3 Minuten ziehen. So erhältst du den flüssigen Kern.

Mit Croissant kannst du noch andere tolle Dinge anstellen. Backe zum Beispiel einen Crossaint-Auflauf mit Pudding! Auch diese Avocado-Lachs-Croissants schmecken herrlich. Und wie wäre es mit einem Croissant mit Rührei, Avocado und Speck?