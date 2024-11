Croissant-Müsli: niedliches Trend-Frühstück

Kennst du schon Croissant-Müsli? Wenn nicht, ist es höchste Zeit, dass du es mal ausprobierst. Die Zubereitung ist zugegebenermaßen eine Bastelarbeit. Dafür wirst du mit einem niedlichen Frühstück belohnt, das dich schon morgens glücklich macht.

Hübsche Frühstücksidee: Croissant-Müsli mit Vanillemilch

Alltägliche Dinge im Miniatur-Format sind immer eine gute Idee. Solche Dinge wecken die Neugier und überraschen, zaubern damit nicht selten ein Lächeln aufs Gesicht. Servierst du deiner Familie oder Frühstücksgästen eine Schüssel Croissant-Müsli, werden diese grinsen. Und mit Freude zu essen, lässt auch einfache Gerichte gleich viel besser schmecken.

Zugegeben, Croissant-Müsli braucht ein wenig Fingerspitzengefühl. Dabei ist alles, was du brauchst, eine Rolle Blätterteig und ein kleines Messer. Gekühlten, frischen Blätterteig findest du in jedem Supermarkt. Bestreue diesen dünn mit einer Zimt-Zucker-Mischung. Schneide den Teig dann in gleich große Dreiecke. Rolle diese von der langen Seite auf und biege sie in eine Sichelform. Nun wandern sie in den Backofen und du kannst dich der Herstellung einer Vanillemilch widmen.

Da sich die kleinen Croissants schnell mit Flüssigkeit vollsaugen, bietet es sich an, dieser einen besonderen Geschmack zu verpassen. Vanille ist mild und süß und passt besonders gut zu einem Frühstück. Gerade, wenn Naschkatzen mit am Tisch sitzen, werden diese begeistert sein. Erwärme hierfür einfach Milch mit Vanillemark oder -essenz und etwas Zucker. Lass diese dann abkühlen und gieße sie über die ebenfalls abgekühlten Croissants.

Einen Farbtupfer und angenehmen Geschmacksausgleich geben einige frische oder gefrorene Beeren. Diese sorgen zudem dafür, dass du auch im Winter Vitamine zu dir nehmen kannst, welche dein Immunsystem stärken. Natürlich kannst du ebenso gut auf regionalere Obstsorten wie Äpfel oder Birnen zurückgreifen.

