Cynar Spritz: Sommerdrink für Bitter-Fans

Der Sommer naht mit riesigen Schritten und du hast immer noch nicht den richtigen Drink gefunden? Keine Sorge, denn jetzt kommt eine Idee für dich. Der Drink, der mich momentan nicht loslässt, ist dieser Cynar Spritz. Der kombiniert wunderbar kräuterigen Amaro mit Prosecco und schmeckt hervorragend an heißen Tagen. So mixt du ihn dir zusammen.

Italienischer Sommercocktail: So machst du Cynar Spritz

Ich bin ein großer Fan der Geschmacksrichtung bitter. Zutaten wie Radicchio, Grapefruit oder Kaffee verwende ich immer wieder gern, um Gerichten oder Getränken ein feines, zusätzliches Aroma zu verleihen. Da ist es nur naheliegend, dass ich gern Amaro trinke. Amaro bezeichnet italienische Kräuterliköre, die für ihren bitteren Beigeschmack bekannt sind. Bekannte Vertreter dieser Spirituosen – auf Deutsch übrigens „Bitter“ – sind zum Beispiel Averna, Amaro Montenegro und Ramazotti und werden als Digestif nach einem schweren Essen genossen.

Ein hierzulande etwas weniger bekannter Amaro ist der Cynar. Cynar ist ein Likör, in dem neben 13 Kräutern und Pflanzen die Artischocke als ausschlaggebendes Aroma vorhanden ist. Artischocken – auf Lateinisch Cynara scolymus, was den Namen erklärt – schmecken süßlich, nussig und leicht bitter. Cynar trinkt man am besten mit Eis und Zitrone oder eben als Cynar Spritz.

Der Cynar Spritz reiht sich elegant in die Reihe der Spritz-Getränke neben Aperol oder Campari Spritz ein, denn auch er besteht aus Likör, Prosecco und Sprudelwasser. Doch während andere Vertreter dieser Cocktails oftmals fruchtig schmecken, bringt er ein feines, bitteres Kräuteraroma auf den Tisch. Perfekt für Menschen wie mich, denen Fruchtgeschmack schnell zu süß werden kann.

Ich trinke Cynar Spritz am liebsten mit einem frischen Spritzer Zitronensaft und einer Zitronenscheibe und natürlich ordentlich Eis. Dadurch, dass Bitterstoffe die Verdauung anregen, eignet er sich nicht nur als Digestif nach dem Essen, sondern auch als Appetit machender Aperitif davor. Dazu schmeckt er auch wirklich einfach gut. Probier es doch mal selbst aus!

Lust auf mehr ausgefallene Spritzgetränke? Dann probiere Erdbeer-Holunder-Spritz, einen Holunder-Lavendel-Spritz oder einen erfrischenden Aperol-Erdbeer-Spritz.

Cynar Spritz Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 5 Minuten Min. Gesamtzeit 5 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 Bio-Zitrone

Eiswürfel

80 ml Cynar z.B. online 🛒

120 ml Prosecco

40 ml Sprudelwasser Zubereitung Schneide eine halbe Zitrone in Scheiben.

Fülle zwei Gläser mit Eiswürfeln und verteile den Cynar darauf. Gieße mit dem Prosecco und Sprudelwasser auf.

Garniere die Getränke mit je einem Spritzer Zitronensaft sowie einigen Zitronenscheiben.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.