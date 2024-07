Die dänischen Himbeerschnitten Hindbærsnitter sind einfach lecker

Wir verreisen in den Norden und naschen dabei die dänischen Himbeerschnitten Hindbærsnitter. Wir müssen also nicht einmal wirklich ins Auto, den Zug oder das Flugzeug steigen, denn das süße Gebäck bringt uns ein Stück Skandinavien direkt auf den Kuchenteller. Hast du Lust, uns auf diesem kulinarischen Kurztrip zu begleiten?

Rezept für dänische Himbeerschnitten Hindbærsnitter

Hindbærsnitter bekommst du in Dänemark in jeder Bäckerei, der sogenannten Bageri. Dänemark ist vermutlich das Reiseland, das ich bisher am häufigsten besucht habe, da es nicht weit von meiner Heimat entfernt ist und wir früher oft dorthin in den Familienurlaub gefahren sind. Nach einem stürmischen Spaziergang am Strand wurde der Kamin eingeheizt und es gab die süßen dänischen Himbeerschnitten.

Die dänischen Himbeerschnitten sind eine Mischung zwischen Keks und Kuchen. Beim Backen vom Teig gilt: Lass ihn nicht zu lange im Ofen, denn er sollte nicht ganz so knusprig werden wie Kekse. Wir empfehlen eine Backzeit von zehn bis zwölf Minuten. Aber der Reihe nach:

Zunächst knetest du aus Mehl, Backpulver, Puderzucker, Vanillezucker, Butter und etwas Wasser einen Teig, der eine halbe Stunde im Kühlschrank ruhen muss, bevor du ihn ausrollen kannst. Teile ihn nach der Kühlzeit in zwei Hälften und rolle jede zu einem gleich großen Rechteck aus. Diese schneidest du anschließend in kleinere Rechtecke, die du im Ofen backst.

Lass sie anschließend kurz abkühlen und bestreiche die Hälfte davon mit Himbeermarmelade. Die übrigen Teigstücke setzt du als Deckel obendrauf. Jetzt musst du die dänischen Himbeerschnitten nur noch mit Zuckerguss und bunten Streuseln verzieren, und dann darf auch schon genascht werden.

In Skandinavien gehören werden nicht nur die dänischen Himbeerschnitten gern verputzt. Ebenso beliebt sind die schwedische Mandeltorte, die Windbeutel Semla oder natürlich Zimtschnecken, auch als Kanelbullar (schwedisch) oder Kanelsnegle (dänisch) bekannt.