Wir wären nicht Leckerschmecker, wenn wir einem Rezept nicht einen Twist verpassen würden. So haben wir uns heute mal ein koreanisches Trendgetränk genommen und daraus eine herbstliche Variante gezaubert. Gestatten: Das ist unser Dalgona Pumpkin Spice Latte!

Herbstlicher Dalgona Pumpkin Spice Latte

Vor einiger Zeit war die Social-Media-Welt in freudiger Aufruhr, denn ein sommerliches Kaltgetränk eroberte sämtliche Plattformen von Instagram über TikTok bis Youtube: der Dalgona Latte. An heißen Tagen eine willkommene Abwechslung zum herkömmlichen Kaffee, wurde hier ein Glas kalte Milch mit Eiswürfeln mit fluffigem Kaffeeschaum gekrönt. Der Dalgona Latte war in aller Munde, viele Cafés sprangen auf den Trend mit auf und auch zu Hause bereiteten sich Fans den It-Drink zu.

Unser Dalgona Pumpkin Spice Latte hat jetzt im Herbst gleich mehrere Vorteile: Zum einen wird er nicht kalt, sondern heiß serviert – perfekt also für kalte, stürmische Tage, die man am liebsten drinnen verbringt. Zum anderen verfeinern wir das Getränk mit dem Saisonstar schlechthin: Kürbis, einmal in Form der beliebten Pumpkin-Spice-Gewürzmischung, einmal mit süßem Kürbispüree. Klingt gut? Dann kann’s ja losgehen!

Dalgona Pumpkin Spice Latte Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Pin Recipe Zubereitungszeit 5 Minuten Min. Gesamtzeit 5 Minuten Min. Portionen 2 Gläser Zutaten 1x 2x 3x 2 EL Instant-Kaffee

1 EL Rohrohrzucker

1 EL Kürbispüree aus dem Glas

1/2 TL Pumpkin Spice Gewürzmischung

2 EL Wasser kochend

230 ml (vegane) Milch

1 EL Ahornsirup Anleitungen Rühre den Kaffee, den Zucker, das Kürbispüree, das Pumpkin-Spice-Gewürz und das Wasser zusammen. Schäume die Mischung danach auf.

Erwärme die Milch und fülle sie in zwei kleine Gläser. Toppe sie mit dem Kaffeeschaum aus dem vorherigen Schritt und das war’s! Notizen Du möchtest den Dalgona Pumpkin Spice Latte lieber vegan trinken? Kein Problem, achte lediglich darauf, dass du eine pflanzliche Milchalternative wählst, die sich gut aufschäumen lässt. Dafür findest du im Supermarkt spezielle Barista-Editionen.

