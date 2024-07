Das Wort „Schnitzel“ gehört zum Grundwortschatz jedes Deutschen. Schnitzelliebhaber wissen auch etwas mit einem Jägerschnitzel anzufangen, doch dass es von diesem wiederum eine noch speziellere Variante gibt, wissen in erste Linie diejenigen, die bis 1990 östlich der deutsch-deutschen Grenze lebten. Als typisches DDR-Gericht umfasst das Jägerschnitzel panierte Jagdwurst, Tomatensoße und Nudeln – und das schmeckt heute noch so gut wie damals.

Jägerschnitzel: Geschmack der DDR

Das DDR-Jägerschnitzel führt dich auf eine kulinarische Reise in die Vergangenheit und begeistert mit seinem rustikalen Charme und herzhaften Aroma.

Heute ist das DDR-Jägerschnitzel ein beliebtes Gericht, das nicht nur in Ostdeutschland, sondern auch in ganz Deutschland zu finden ist. Es ist ein klassisches Beispiel für die schlichte und köstliche Hausmannskost, die in der DDR sehr beliebt war. Das Gericht schmeckt nicht nur außerordentlich gut, sondern ist auch preiswert und leicht zuzubereiten. Das Beste daran: Auch Kinder lieben das deftige Gericht.

Entdecke weitere Kultgerichte aus der DDR:

Bei der einen Hälfte der Deutschen leuchten Kindheitserinnerungen auf, die andere Hälfte lernt ein ganz neues Gericht kennen. Die gute alte Tomatensoße mit Ketchup schmeckt übrigens auch nur mit Nudeln sehr gut. Optional kann die unpanierte Jagdwurst auch in Würfel geschnitten, angebraten und in die Soße gegeben werden. Lass uns dieses traditionelle DDR-Gericht gemeinsam zubereiten und genießen.