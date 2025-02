Detroit Pizza: So backst du die derzeit beliebteste Pizza zu Hause nach

Detroit – bekannt für Musik, Autos und… Pizza? Richtig gelesen! Die Detroit Pizza hat von ihrer Heimatstadt in Michigan aus die Herzen von Pizza-Liebhabern weltweit erobert. Aber was genau macht diese Pizza so besonders? Im Gegensatz zur klassischen runden Pizza ist die Detroit Pizza rechteckig und wird in einer tiefen Pfanne oder einem Backblech gebacken, was ihr ihre berühmte dicke, luftige Kruste und den wunderbar knusprigen Rand verleiht. Belegt mit Salami, Käse und Champignons wird sie endgültig unwiderstehlich.

Detroit Pizza: besonders fluffig und knusprig

Bei einer klassisch italienischen Pizza kommt es auf einen dünnen Teigboden an. Doch bei der Detroit Pizza soll dieser fluffig und knusprig zugleich sein. Der Teig ist dick und erinnert an Brot. Ein weiterer Unterschied ist, dass die Tomatensoße nicht unter, sondern auf den Käse kommt. Der Käse reicht außerdem bis ganz an den Rand. Eine typische Wahl für den Belag der Detroit Pizza ist die Peperoni-Salami, die besonders würzig und pikant schmeckt.

Die Zubereitung beginnt mit einem einfachen Teig. Der Clou bei der Detroit Pizza ist die lange Gehzeit. Zwei Stunden verleihen ihm seine fluffige Struktur. Anschließend drückst du ihn in eine rechteckige, gut geölte Form. Das Öl sorgt dafür, dass der Teig von unten wunderbar knusprig wird.

Danach bestreust du ihn großzügig mit geriebenem Käse und gibst Tomatensoße darüber. Nun platzierst du die Salamischeiben und dünn geschnittene Champignons und ab in den Ofen. Schon nach nur etwa 20 Minuten im heißen Ofen kommt deine fertige Detroit Pizza heraus: dick, knusprig und unfassbar lecker. Übrigens kannst du beim Belag experimentieren, denn wie immer ist kein Rezept in Stein gemeißelt. Mozzarella, Oliven und Schinken würden auch gut passen!

Ein italienischer Klassiker, die den amerikanischen Geschmack trifft, ist diese leckere Pizza Americana. Besonders grün und lecker kommt diese Pizza Verde daher – dafür sorgen Basilikum und Rucola. Und eine moderne Neuauflage ist diese leckere und schnelle Wrap-Pizza mit Hüttenkäse!