Zum Welttag des Hummus: Unser Dicke-Bohnen-Hummus schmeckt hervorragend

Blanchiere die Dicken Bohnen für 2-3 Minuten in kochendem Salzwasser, bis sie weich sind. Schrick sie dann in kaltem Salzwasser ab.

Blanchiere die Dicken Bohnen für 2-3 Minuten in kochendem Salzwasser, bis sie weich sind. Schrick sie dann in kaltem Salzwasser ab.