Griechische dicke Bohnen in Tomatensoße: Rezept für Gigantes Plaki

Kein Besuch in einem griechischen Restaurant ohne Gigantes Plaki. Die dicken Bohnen in Tomatensoße sind ein Gericht, an dem einfach kein Weg vorbei führt. Wir zeigen dir, wie du die in Olivenöl geschmorten Bohnen ganz einfach zu Hause nachkochen kannst. So holst du dir den Urlaub auf den Teller.

Dicke Bohnen in Tomatensoße: ein Stück Griechenland auf dem Teller

Gigantes Plaki, dicke Bohnen in Tomatensoße, sind ein Grundstein der griechischen Küche. Ursprünglich stammen sie aus der einfachen Bauernküche als Gericht, das lange satt macht. Die Grundlage dieses Klassikers sind die großen weißen Bohnen, die den Namen „Gigantes“ tragen. Diese Bohnen stammen ursprünglich aus dem Mittelmeerraum und haben ihren Namen aufgrund ihrer beeindruckenden Größe. Teilweise erreichen die Hülsenfrüchte Größen von fast einem Esslöffel.

Dicke Bohnen in Tomatensoße gehören zu den klassischen „Ladera“-Gerichten der griechischen Küche, bei denen Gemüse mit reichlich Olivenöl geschmort wird. Hierbei ist das Olivenöl die zentrale Zutat, denn es verleiht dem Gericht seinen besonderen Geschmack. Achte daher darauf, Olivenöl guter Qualität zu benutzen, das nicht mineralisch, sondern frisch schmeckt.

Doch natürlich werden die Bohnen nicht nur in Öl frittiert, sondern in einer aromatischen Tomatensoße geschmort. Sie besteht aus wenigen Zutaten. Reife Tomaten sind besonders wichtig, achte also unbedingt darauf, die saftigsten zu verwenden. Dazu brauchst du Zwiebeln, Knoblauch und frische Kräuter wie Oregano, Lorbeer und Petersilie. Wir verwenden Bohnen aus der Dose, noch besser ist es aber, wenn du getrocknete Exemplare über Nacht in Wasser einlegst. Schmoren sie dann in der Tomatensoße gar, schmecken sie durch und durch aromatisch. Übrigens: Dicke Bohnen in Tomatensoße sind ein Gericht, das nur besser wird, je länger es durchzieht.

