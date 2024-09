Mediterraner Drei-Bohnen-Salat: fertig in nur 20 Minuten

Ob als Beilage zum Grillen oder als leichte Mahlzeit zum Abend- oder Mittagessen: Im Sommer gehören Salate in allen Varianten einfach auf den Tisch. Auch dieser einfache mediterrane Drei-Bohnen-Salat darf nicht fehlen.

Einfaches Rezept für schnellen Drei-Bohnen-Salat

Wie der Name es bereits vermuten lässt, besteht der Drei-Bohnen-Salat aus drei verschiedenen Bohnensorten. Wir verwenden grüne Stangenbohnen, Kidneybohnen und weiße Bohnen. Von den grünen Bohnen entfernst du die Enden, teilst sie dann in Stücke und garst sie für fünf Minuten in Salzwasser. Damit sie später im Salat nicht grau aussehen, schreckst du sie nach dem Kochen in kaltem Wasser ab. Die anderen Bohnen spülst du gründlich mit kaltem Wasser ab. Danach füllst du alle drei Sorten in eine Schüssel und gibst eine in Streifen geschnittene Zwiebel dazu.

Ein leckeres Dressing darf bei unserem Drei-Bohnen-Salat nicht fehlen. Dafür verrührst du Olivenöl, Apfelessig, Honig, Salz, Pfeffer, Senf und Thymian für die mediterrane Note miteinander und gießt es gleichmäßig über den Bohnensalat. Zum Schluss streust du noch gehackte Petersilie darüber und lässt dir den Salat mit leckerem Baguette schmecken.

Du kannst den Drei-Bohnen-Salat als eigenständige Mahlzeit genießen, denn er liefert dir alles, was du für ein ausgewogenes Gericht brauchst, und macht dank der Hülsenfrüchte auch satt. Bohnen sind schließlich bekannt dafür, gute Eiweißlieferanten zu sein. Fehlt dir trotzdem noch etwas, schmeckt der Salat auch mit Feta.

