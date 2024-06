Griechischer Kartoffelsalat mit Feta und Oliven: mediterrane Grillbeilage

Deutschland grillt wieder. Selbst jetzt, da die frühsommerlichen Temperaturen eine kurze Verschnaufpause eingelegt haben, glühen in vielen Gärten die Kohlen. Es ist aber auch einfach zu schön, draußen zu sitzen, sich über die vielen Leckereien zu freuen und ab und zu auch einmal neue Gerichte zum Barbecue aufzutischen. Etwa diesen griechischen Kartoffelsalat mit Feta und Oliven. Der ist eine tolle Beilage und leicht vorbereitet.

Schmeckt wie Urlaub: griechischer Kartoffelsalat mit Feta und Oliven

Für den griechischen Kartoffelsalat nutzen wir für das Land am Mittelmeer typische Zutaten. Der milde Fetakäse sorgt für eine cremige Komponente und dennoch etwas Würze. Die Oliven erinnern an in Sonne getränkte Olivenhaine, durch die eine feine Meeresbrise pustet. Ach, da hat sich doch tatsächlich ein bisschen Urlaubsstimmung mit an den Tisch gesetzt.

Wer also mal vom Alltag abschalten und kulinarisch verreisen möchte, serviert einfach diesen griechichen Kartoffelsalat mit Feta und Oliven. Der passt zwar super zum Grillen, kann aber auch zu vielen anderen Anlässen gereicht werden. Wir haben ihn schon mal mit zu einem Picknick genommen oder als Snack für einen Ausflug an den See eingepackt.

Bevor man die erste Portion probieren kann, müssen zunächst einmal Kartoffeln entweder gut gewaschen oder geschält und anschließend in Salzwasser gar gekocht werden. Derweil ist Zeit, um sich um das Gemüse zu kümmern. Dill und Frühlingszwiebeln werden gehackt und Oliven zerkleinert.

Aus Essig, Öl, Senf, Knoblauch, Oregano und Salz und Pfeffer entsteht ein simples, leckeres Dressing für den griechischen Kartoffelsalat mit Feta und Oliven. Lass die Kartoffeln noch kurz ausdampfen, nachdem du sie abgegossen hast, und vermenge sie dann mit den übrigen Zutaten und dem Dressing. Mmh, lecker!

Wir lieben Kartoffelsalat und lassen uns gerne auch mal diesen Kartoffelsalat mit leichtem Joghurtdressing schmecken. Kürzlich haben wir außerdem endlich einmal den Kartoffelsalat aus dem Airfryer probiert und für gut befunden. Und der schwedische Kartoffelsalat ohne Mayo hat ebenfalls unser Knollenherz erobert.