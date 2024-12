Dundee Cake: weihnachtlicher Traditionskuchen aus Schottland

Der Dundee Cake ist nicht einfach nur ein Früchtekuchen. Er ist ein fruchtig-nussiger, saftiger Hingucker voller Tradition, der den Schotten lieb und teuer ist. Auch auf einem deutschen Weihnachtstisch macht sich ein Dundee Cake hervorragend. Der schöne Kuchen passt mit seinen getrockneten und kandierten Früchten, den dekorativ platzierten Mandeln und einem Schuss Whiskey im Teig einfach wunderbar zu Weihnachten.

Dundee Cake: saftig dank Whiskey

Der Name dieses schönen Früchtekuchens stammt von der schottischen Stadt Dundee an der Ostküste des Landes. Was diesen Kuchen zudem einzigartig macht, ist die Verwendung von Whiskey oder alternativ Orangensaft zur Verfeinerung der Früchte. Damit wird der Dundee Cake wunderbar saftig und aromatisch.

Lege dafür die Rosinen, das Orangeat und die kandierten Kirschen darin ein und lass sie eine halbe Stunde durchziehen. Währenddessen bereitest du den Rührteig für deinen Dundee Cake zu. Dazu schlägst du die Butter mit Zucker in einer Schüssel schaumig. Rühre nacheinander die Eier unter und füge Vanilleextrakt, Orangen- du Zitronenschale hinzu. Nun mischst du Mehl mit Backpulver, Salz und gemahlenen Mandeln. Diese Mischung kommt nun zu den „feuchten“ Zutaten in der Rührschüssel🛒. Zum Schluss fügst du die eingeweichten Früchte mitsamt der Flüssigkeit hinzu und vermengst alles gut.

Nach dem Befüllen der Springform kommt der Dundee Cake zunächst für 30 Minuten in den Ofen. Anschließend kommt der schönste Teil: Nimm ihn aus dem Ofen und ordne die blanchierten, ganzen Mandeln dekorativ auf die Oberfläche des Kuchens an. Gehe dabei kreisförmig von innen nach außen vor, wobei die Spitzen der Mandeln nach innen zeigen. Natürlich kannst du auch jede andere Form mit den Mandeln legen, aber so sieht es am traditionellsten aus.

Anschließend kommt er für eine weitere Stunde in den Ofen. Du siehst, gut Ding will Weile haben. Das Ergebnis lässt sich aber sehen und schmecken. Frisch aus dem Ofen schmeckt dein Dundee Cake wunderbar, aber noch besser schmeckt er nach einigen Tagen, weil dann alle Aromen gut durchgezogen sind. Wickle den abgekühlten Kuchen dafür in Alufolie und lagere ihn an einem trockenen, kühlen Ort.

Eine schöne Weihnachtstorte mit Plätzchen wäre aber auch ein schöner Hingucker auf deiner Weihnachtstafel. Auch ein Nuss-Zimt-Kuchen ist sicher was für dich. Oder wie wäre es mit einem leckeren Lebkuchen-Kuchen?

Dundee Cake Ann-Katrin keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 1 Stunde Std. 30 Minuten Min. Ziehzeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 20 Minuten Min. Portionen 12 Stücke Kochutensilien 1 Springform, 20–22 cm Durchmesser Zutaten 1x 2x 3x 300 g getrocknete Früchte z.B. Rosinen, kandierte Kirschen

50 g Orangeat und Zitronat

3 EL Whiskey oder Orangensaft

225 g weiche Butter

200 g Zucker

4 Eier

1 TL Vanilleextrakt

1 EL geriebene Orangenschale

1 EL geriebene Zitronenschale

225 g Mehl

1 TL Backpulver

1 Prise Salz

100 g gemahlene Mandeln Für die Dekoration: 60 g geschälte ganze Mandeln

1–2 EL Aprikosenmarmelade Zubereitung Heize deinen Backofen auf 150 °C Ober-/Unterhitze vor.

Fette eine Springform leicht ein und lege den Boden mit Backpapier aus.

Weiche die getrockneten Früchte zusammen mit dem Orangeat und Zitronat in Whiskey oder Orangensaft ein. Lass sie etwa 30 Minuten durchziehen.

Schlage die weiche Butter mit dem Zucker in einer großen Schüssel cremig. Gib die Eier einzeln hinzu und rühre jedes Ei gut unter, bevor du das nächste hinzugibst. Füge Vanilleextrakt sowie die geriebene Orangen- und Zitronenschale hinzu.

Mische das Mehl mit dem Backpulver, Salz und den gemahlenen Mandeln. Gib die trockenen Zutaten nach und nach zur Buttermischung und verrühre alles.

Gib die eingelegten Früchte mit der Flüssigkeit hinzu und hebe sie gleichmäßig unter den Teig.

Fülle den Teig in die vorbereitete Springform und streiche die Oberfläche glatt. Backe den Kuchen für 30 Minuten.

Nimm den Kuchen heraus und dekoriere ihn mit den ganzen Mandeln, indem du sie kreisförmig auf der Oberfläche anordnest.

Backe den Kuchen im vorgeheizten Ofen für 1 Stunde fertig.

Erwärme die Aprikosenmarmelade leicht und bestreiche die noch warme Oberfläche des Kuchens für einen schönen Glanz.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.