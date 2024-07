Cocktail für Genussmenschen: Earl Grey Berry mit Brombeeren

Gepflegter Cocktailgenuss, das klappt besonders gut mit dem edlen Earl Grey Berry. Eine verführerische Mischung aus herbem Schwarztee und fruchtig-süßen Beeren ist es, was diesen Drink so begehrt macht. Unsere Empfehlung: unbedingt probieren!

Fruchtig-herber Cocktail: So gut schmeckt der Earl Grey Berry

Wenn sich die Sommersonne langsam dem Horizont nähert und uns rot-orange-lilafarbene Himmelsmalereien schenkt, dann ist die Zeit für einen edlen Cocktail gekommen. Der Cocktail für Genießer sieht mindestens so zauberhaft aus wie das Farbspiel des Sonnenuntergangs.

Der Cocktail für Genießer schmeckt fruchtig nach Beeren, herb nach Schwarztee und vanillig nach Bourbon. Eine Mischung, die Liebhaber komplexer Drinks begeistern dürfte. Jetzt in der zweiten Sommerhälfte bekommen wir die Früchte für den Cocktail für Genießer direkt vom Strauch, denn sie starten in die Saison. Brombeeren zählen zu den Spätsommerbeeren und verwöhnen uns noch, wenn Erdbeeren und Co. sich bereits wieder verabschiedet haben.

Das Zusammenspiel fruchtiger Süße und herber Bergamotte ist einzigartig und wird durch zarte Vanille noch spannender. Wie du dieses Geschmackswunder zubereitest? Ganz einfach: Koche zunächst den Tee auf und lass ihn abkühlen. Am besten gießt du ihn dazu in eine kalte Schale, die du zunächst kurz bei Zimmertemperatur aufbewahrst und dann in den Kühlschrank stellst.

Nun kommen endlich unsere süßen Beeren ins Spiel: Gib sie zusammen mit Sirup in einen Shaker und zerdrücke sie etwas. Nun kommen Eiswürfel, der Tee und der Bourbon dazu. Schüttele den Shaker kräftig, sodass sich der Inhalt abkühlt, und seihe den Drink anschließend in ein Glas ab. Probiere den ersten Schluck und verrate uns: Haben wir soeben deinen neuen Lieblingcocktail gemixt?

Übrigens: Um den Earl Grey Berry zuzubereiten, brauchst du Brombeer-Sirup. Das Rezept dafür findest du in der Anleitung für unseren Brombeer-Mojito. Alternativ kannst du auch einen anderen Sirup, gern auch gekauft, verwenden.

Welcher Cocktail darf dich beim nächsten Sonnenuntergang begleiten? Vielleicht ein fruchtiger Mai Tai oder ein erfrischender Campari Spritz?