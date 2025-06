Dieses Toast vom Kontaktgrill wird dein neues Lieblingsfrühstück

Zu einem ausgewogenem Frühstück am Wochenende gehört ein Frühstücksei doch einfach dazu. Die spannende Frage ist natürlich: wie isst du deins am liebsten? Gekocht, als Rührei oder geht es dir wie mir, und für dich geht nichts über ein herrlich gebratenes Spiegelei? Genau dann ist dieses Egg in a hole vom Kontaktgrill eine goldrichtige Wahl für dich.

Egg in a hole vom Kontaktgrill: einfaches aber exquisites Frühstück

Das Egg in a hole existiert bereits seit Ewigkeiten, auch wenn es immer mal wieder anders genannt wird. Verbreitet findet man es auch unter „Egg in the basket“, „Egg with a hat“ oder als „Toad in the hole“. Bei letzterem Namen sollte man aber vorsichtig sein, da damit auch ein anderes traditionelles Gericht der englischen Küche gemeint sein kann. Das bestünde dann aus in Eiertag gebackenen Bratwürsten.

Auch der Kinderbuchautor Roald Dahl, der für die Gremlins, Charlie und die Schokoladenfabrik oder BFG bekannt war, erwähnte immer wieder seine Vorliebe für dieses Toast. Er bezeichnete das Gericht schlicht als „hot-house eggs.“ Zum ersten Mal schriftlich erwähnt wurde es in einem Kochbuch aus den 1890ern.

Egg in a hole vom Kontaktgrill beweist, dass ein Klassiker mit einem kleinen Upgrade plötzlich wie ein Frühstücks-Kunstwerk wirken kann. Normalerweise werden die Brote mit nur einer Toastscheibe in einer Pfanne zubereitet. In unserer Variante vom Kontaktgrill werden sie ein wenig aufgepeppt und können sich sehen lassen.

Die cremige Avocado bringt Substanz und gesunde Fette, die Tomatenscheiben eine fruchtige Frische und die Butter-Mozzarella bringt ein dezentes Extra an Geschmack hinein. Da die Brote im Kontaktgrill zubereitet werden, musst dir auch keine Gedanken darüber machen, dass dir beim Wenden etwas herunterrutschen kann. Einfach alles vorbereiten, ab in den Kontaktgrill und schmecken lassen!

Egg in a hole vom Kontaktgrill Dominique 4.23 ( 9 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 2 Kochutensilien (z.B. online hier 🛒 verfügbar) 1 Kontaktgrill Zutaten 1x 2x 3x 4 Scheiben Sandwich-Toast

2 TL Butter

2 TL geriebener Mozzarella

1 reife Avocado

1 Handvoll Cherry-Tomaten

1 Frühlingszwiebel

1 Bund frischer Basilikum

2 Eier Größe M

Salz und Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Stich aus der Mitte von 2 Toastscheiben je einen Kreis mit einem Durchmesser von etwa 6 cm z.B. mit einem Glas aus.

Vermenge die Butter mit dem Mozzarella.

Halbiere die Avovado, entkerne sie und löffle das Fruchtfleisch heraus. Zerdrücke es in einer Schale, bis es eine streichfähige Masse wird. Wasche die Tomaten und schneide sie in kleine Scheiben. Putze die Frühlingszwiebel und schneide sie in feine Ringe. Wasche den Basilikum und zupfe einige Blätter ab.

Bestreiche die 2 vollständigen Toastscheiben sowie die ausgestochenen Kreise mit der Butter-Mozzarella-Mischung.

Streiche die Avocado auf die Toastscheiben, lege die Tomatenringe darauf und salze sie mit etwas Salz und Pfeffer. Platziere die „Toastrahmen“ darauf.

Heize den Kontaktgrill auf mittlere Stufe vor.

Lege die doppelten Toastscheiben mit der offenen Seite nach oben auf die Grillfläche. Schlage die Eier auf und gib je 1 Ei vorsichtig in die Toastmulde. Leg die Toastkreise ebenfalls dazu.

Schließe den Grill vorsichtig, ohne dass der obere Teil die Eier zerdrückt und grille die Toasts für etwa 5 Minuten.

Würze die Toasts anschließend noch einmal mit etwas Salz und Pfeffer und garniere sie mit den Frühlingszwiebeln und frischem Basilikum.

