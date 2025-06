Gegrilltes Lachsfilet mit Honig-Senf-Marinade: mediterrane Aromen auf dem Grill

Sommerzeit ist Grillzeit, deshalb versorgen wir dich jetzt fleißig mit neuen Ideen und leckeren Rezepten. Gegrilltes Lachsfilet mit Honig-Senf-Marinade sollte ganz oben auf deiner Grill-Wunschliste stehen. Probiere unser Rezept gleich beim nächsten Mal aus! Es schmeckt so wunderbar würzig und zugleich leicht und aromatisch, dass es das Zeug zum Dauerbrenner auf jeder Grillparty hat.

Gegrilltes Lachsfilet mit Honig-Senf-Marinade: leichte Zubereitung, großer Genuss

Theoretisch kannst du gegrilltes Lachsfilet mit Honig-Senf-Marinade das ganze Jahr über genießen, denn auch aus dem Backofen schmeckt es ausgezeichnet. Doch vom Grill bekommt der Fisch dieses herrlich leckere, leicht rauchige Grillaroma, das wir alle so lieben. Und du kannst deine Gäste mit einem schicken Gericht beeindrucken. Die gegrillten Filetstücke sehen schon zum Anbeißen aus.

Für gegrilltes Lachfilet mit Honig-Senf-Marinade brauchst du zunächst einmal ein schönes, großes Stück Lachs. Den kaufst du entweder frisch von der Fischtheke oder eingefroren. Einen Spaziergang solltest du mit dem Lachsfilet nicht machen, sondern gleich den Heimweg antreten. Ist es gefroren, kannst du es in einem kalten Wasserbad in etwa einer Stunde auftauen. Wasche den Fisch auf jeden Fall unter fließendem kaltem Wasser ab und tupfe ihn anschließend mit Küchenpapier trocken. Schneide das Filet in breite Stücke.

Nun bereitest du eine leckere Marinade aus Knoblauch, Rosmarin, Senf, Honig, Olivenöl, Thymian und Zitronensaft zu und legst die Filetstücke darin ein. Sie sollten mindestens vier Stunden, am besten über Nacht, darin marinieren. Am nächsten Tag bringst du die Lachsstücke ganz bequem in der Dose mit der Marinade zum Grill und legst ihn im Ganzen mit der Hautseite nach unten für circa fünf Minuten drauf. Gegrilltes Lachsfilet mit Honig-Senf-Marinade braucht je nach Dicke der Stücke etwas mehr oder etwas weniger Garzeit.

